『地獄先生ぬ〜べ〜』第二十二話『七人ミサキ』あらすじ＆場面カット
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送中の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第二十二話のあらすじと場面カットが公開。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、3月4日（水）放送の第二十二話『七人ミサキ』のあらすじと場面カットが公開。
＜第二十二話『七人ミサキ』あらすじ＞
嵐が接近し全校生徒が早めに帰宅した童守小。帰りそびれた広と美樹は当直のぬ〜べ〜と合流。そこに一台の暴走車が校庭に侵入してくる。「化け物からかくまってくれ」と叫ぶ男女二人組。「なんて厄介なものを……」と頭を抱えるぬ〜べ〜。互いの怨念が絡み合う極めて凶悪な妖怪・七人ミサキ――広と美樹、決死のかくれんぼが始まる。
＞＞＞第二十二話の場面カットをすべてチェック！（写真7点）
作中に登場する忌味キラト役を小野友樹、円賀チヨ役を日笠陽子が演じる。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
