【バカでも作れる飯？やってみ？】「バカでも稼げる給料」って言われたら？＜第18話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第18話 バカでも稼げそうな給料
【編集部コメント】
お義母さん、よくぞ言ってくれました！ 「1人前に人の料理を語るなら、1人前に働いてからにしろ」ですね。「自分だって頑張っている」「それに今は……」、そのセリフ、レナさんだって言ってたんですよ？ お義母さんのストレートなお叱りの言葉に、ユウスケさんは何も言えません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第18話 バカでも稼げそうな給料
【編集部コメント】
お義母さん、よくぞ言ってくれました！ 「1人前に人の料理を語るなら、1人前に働いてからにしろ」ですね。「自分だって頑張っている」「それに今は……」、そのセリフ、レナさんだって言ってたんですよ？ お義母さんのストレートなお叱りの言葉に、ユウスケさんは何も言えません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか