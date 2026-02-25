【バカでも作れる飯？やってみ？】「バカでも稼げる給料」って言われたら？＜第18話＞#4コマ母道場

家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？　誰だって腹が立ちますよね。

第18話　バカでも稼げそうな給料



【編集部コメント】

お義母さん、よくぞ言ってくれました！　「1人前に人の料理を語るなら、1人前に働いてからにしろ」ですね。「自分だって頑張っている」「それに今は……」、そのセリフ、レナさんだって言ってたんですよ？　お義母さんのストレートなお叱りの言葉に、ユウスケさんは何も言えません。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・横内みか