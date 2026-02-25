音楽の“完成形”をそのまま耳へ。スタジオ品質を持ち歩く【ソニー】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
静寂が整い、作品が際立つ。アーティストの意図に最も近い一台【ソニー】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
ソニーのワイヤレスイヤホンは、アーティストがスタジオで仕上げた「作品の完成形」をそのまま届けることを目指して開発された完全ワイヤレスイヤホンだ。音楽制作の最終工程であるマスタリングの現場で活躍する、グラミー賞受賞・ノミネート歴を持つ世界的エンジニア4名と共創し、実際にスタジオへ足を運びながら0.1デシベル単位で音質を磨き上げた。ジャンルを問わず、作品に込められた感情や空気感を忠実に再現する「スタジオ品質」のサウンドが魅力だ。
ノイズキャンセリング性能も大きく進化し、前モデル比で約25パーセントのノイズ低減を実現した。特に中高音域のノイズ除去が強化され、騒がしい環境でも圧迫感のない自然な静寂を作り出す。
「アダプティブNCオプティマイザー」が耳の形状や装着状態、周囲の騒音をリアルタイムで検知し、個人差の出やすい高音域まで最適化するため、どんな環境でも自分だけの静けさに包まれる。
求めたのは、ただノイズを消すだけではなく、違和感のない澄んだ静けさと、作品そのものに没入できる体験だ。アーティストの意図をそのまま届けるために生まれた、ソニーのこだわりが詰まったフラッグシップモデルとなっている。
