¡ÚËÌÅÍ¤Î·ý¡ÛPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª AnimeJapan¤Ç¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â·èÄê
2026Ç¯ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤ÎPrime VideoÁ´À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊÃæ¹ñËÜÅÚ¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¡¢AnimeJapan 2026¤Ë¤Æ¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¡¢»³²¼Âçµ±¡¢M¡¦A¡¦O¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë
¸¶ºî¡¦ÉðÏÀÂº¡¢Ì¡²è¡¦¸¶Å¯É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£1983Ç¯¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æµæ¶Ë¤Î°Å»¦·ý ¡ÉËÌÅÍ¿À·ý¡É ¤Ç°¤òÅÝ¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
1984Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯Éô¤òÄ¶¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡É ¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÈºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥Ë¥á²½¡£À¤µªËö¤òÀ¸¤¤ë´Á¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò¹ï¤à¡ª
2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Prime Video Presents¡§International Originals eventÆâ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤¬Á´À¤³¦¡ÊÃæ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Prime Video¤Î2026Ç¯ÃíÎÏ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤ÎÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÁí¹ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤ÎWHITE STEAGE¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥±¥ó¥·¥í¥¦Ìò ÉðÆâ½ÙÊå¡¢¥Ð¥Ã¥ÈÌò »³²¼Âçµ±¡¢¥ê¥óÌò M¡¦A¡¦O¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸±þÊç·ôÉÕÆþ¾ì·ô¤¬ÈÎÇäÃæ¤À¡£¥ï¡¼¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏAnimeJapan2026¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡ËÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹, ¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
