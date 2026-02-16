¡Ø·ù¤¤¤Ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¸µÁÄ¼Ì¿¿º¾µ½¡×¡ÈÅ¾ÇäÌäÂê¡É¤âÂ¿È¯¤ÎÄ¶ÍÌ¾Å¹
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡£Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º°ìÅÙ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¿ô¤À¤í¤¦¡£¤à¤·¤íËèÆü¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£1000¿Í¤¬Åú¤¨¤¿¡¢·É±ó¤µ¤ì¤ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¤É¤³¡©¡ÊÉ¼¿ô¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°É½»²¾È¡Ë
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö·ù¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡£10°Ì¤ÏÆ±É¼¤Ç2¤Ä¡£
¢£·ù¤¤10°Ì¡¡¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä
¡Ö¹¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÄã²Á³Ê¤À¤¬¡¢°ìÉÊ¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ê58ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö°Â¤¯¤ÆÉÝ¤¤¡×¡Ê16ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤½¤Î´Ä¶¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼ã¼Ô¤¬¤¦¤ë¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¡×¡Ê21ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Ä¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ê19ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¢£·ù¤¤10°Ì¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È
¡¡¥í¥¤¥Û¤ÎµÒÃ±²Á¤Ï2000±ßÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²Á³ÊÂÓ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¡£
¡ÖÃÍÃÊ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê52ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÎÁÍý¤ÎÌ£¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÍÃÊ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ê29ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤«¹â¤¤¤À¤±¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê46ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¢£·ù¤¤9°Ì¡¡µÈÌî²È
¡ÖÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤ÇÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ê56ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÃæÇ¯¤ÎÊý¤¬¹Ô¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¡×¡Ê19ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡ÍýÍ³¤ÏµÒÁØ¤Ë¤è¤ëÅ¹¤Ø¤ÎÆþ¤ê¤Å¤é¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¾åÁØÉô¤Î±ê¾åÈ¯¸À¤«¤é¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê61ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï'22Ç¯¤Ë¾ïÌ³¤¬Âç³Ø¤Î¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¹ÖºÂ¤Ç¡ÖÀ¸Ì¼¤ò¥·¥ã¥ÖÄÒ¤±ÀïÎ¬¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¹³µÄ¤¬»¦Åþ¡£¾ïÌ³¤Ï¸å¤Ë²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·ù¤¤8°Ì¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ
¡ÖÃíÊ¸¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ê50ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖËÜ¾ì»¾´ô¤ÎÌ£¤È¤¤¤¦¤ï¤ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¯ÌÍ¤Ë¥³¥·¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê36ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥¶¥ë¤Ë¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤ò¸«¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡'13Ç¯¡¢¤¶¤ë¤¦¤É¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝ¤¹¤À¤ì¤ÎÎ¢¤¬¥«¥Ó¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÒ¤ÎSNS¤«¤éÈ¯³Ð¤·¡¢ÌäÂê¤Ë¡£
¢£·ù¤¤7°Ì¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ï¡È¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Â¾¥Á¥§¡¼¥ó¤è¤êÁý¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤«¡£
¡ÖÌý´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤âµ¤»ý¤Á°¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ê19ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¹â»é¼Á¡×¡Ê18ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡£¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¤¢¤Î¿©¤ÙÊý¤òÅ¹¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê54ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¢£·ù¤¤6°Ì¡¡¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê17ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤ÎÌ£¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈùÌ¯¡×¡Ê15ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖSnow Man¤Ø¤Î»ÅÂÇ¤Á¡×¡Ê18ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê»þ¡¢¥â¥¹¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÊÅö»þ¡Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¹ðµ¯ÍÑ¤ò¡Ö·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¡×Êý¿Ë¤òÈ¯É½¡£Åö»þµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤ÈÅÏÊÕæÆÂÀ¡£Êý¿ËÈ¯É½¤ÎÅöÆü¡¢2¿Í¤Î´é¤ò¥·¡¼¥ë¤Ç±£¤¹¤È¤¤¤¦¡È½èÍý¡É¤¬°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²Ã¹©¤È¤·¤Æ±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£·ù¤¤5°Ì¡¡Å·²¼°ìÉÊ
¡¡¤½¤Î¤³¤Ã¤Æ¤ê¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥¹¡¼¥×¤¬¥É¥í¥É¥í¤·¤Æ¤¤¤Æ½¤¤¤«¤é¡×¡Ê50ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÇ»¤¹¤®¤ÆÀÎ¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê41ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬°ã¤¦¡×¡Ê65ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡Å·²¼°ìÉÊ¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾±ÄÅ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¢£·ù¤¤4°Ì¡¡¤¹¤²È
¡Ö¹¥¤¡×¤Ç¤ÏÌ£¤Ä¤±¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»ö·ï¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö±ÒÀ¸ÌÌ¡×¡Ê53ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤¢¤ÎÊóÆ»°Ê¹ß¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê47ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥Í¥º¥ßÁûÆ°¡×¡Ê60ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡'25Ç¯¡¢¥Í¥º¥ß¤¬º®Æþ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ß¤½½Á¤òµÒ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Âç±ê¾å¡£
¢£·ù¤¤3°Ì¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥
¡¡Åö½é¤ÏÎ©¤Á¿©¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÎÄã²Á³Ê¥¹¥Æ¡¼¥¤¬¥Ð¥«¼õ¤±¡£²á¾ê½ÐÅ¹¤È¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¼ÒÄ¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ê¤É¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬½Ì¾®·¹¸þ¡£
¡Ö¼Â¤Ï³ä¹â¤À¤·Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê53ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÃÍÃÊ¤Î¤ï¤ê¤ËÆù¤¬¤«¤¿¤¤¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¡×¡Ê52ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤éÂ¾¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡£°Ø»Ò¤âºÂ¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÅ¹Ì¾¤¬·Ú¤¯¤Æ°Â¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÉÔ²÷¡×¡Ê49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢£·ù¤¤2°Ì¡¡¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹ CoCo°íÈÖ²°
¡¡¹ñÆâ¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥«¥ì¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ¿©¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤Ç¤âÉ¾È½¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÃÍÃÊ¡£
¡Ö¹â¤¤¤¯¤»¤Ë¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð¤Ç¸À¤¦¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¶ñ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ê19ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤·¤ç¤Ü¤¤¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¡©¤È»×¤¦¡×¡Ê48ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö²È¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥ì¡¼¤ò¤½¤â¤½¤â³°¿©¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¹â¤¤¡×¡Ê52ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢£·ù¤¤1°Ì¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É
¡¡·ù¤¤¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥¯¤¬1°Ì¤Ë¡£
¡ÖÅº²ÃÊª¤Þ¤ß¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê45ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖºàÎÁ¤¬ÉÔ°Â¡×¡Ê54ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë°¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡×¡Ê54ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ç»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤òÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¸µÁÄ¼Ì¿¿º¾µ½¡£½é¤á¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¡¢¼Ì¿¿¤È¤Ï°ã¤¦¤Ú¤¿¤ó¤³¶ñ¹ç¤Ë»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¡È¤³¤ì¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡×¡Ê40ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö±ø¤¤¡£À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡£Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÅ¾ÇäÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê25ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÅ¾ÇäÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤«µÒÁØ¤¬°¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê54ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖWi-Fi¤¬ÉÏ¼å¤¹¤®!¡¡ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤!¡×¡Ê19ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¸¶ºàÎÁ¹âÆ¤ÇÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ò¹¹¿·¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡©¡¡ÊØ¾èÃÍ¾å¤²¤·¤ÆÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ê44ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¹¥¤¤Ç¤â·ù¤¤¤Ç¤â¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÈÍÌ¾ÀÇ¡ÉÅª¤Ê¤â¤Î¡£¿Íµ¤¤¬¤¢¤êÅ¹ÊÞ¿ô¤âÂ¿¤¤¤æ¤¨¤ËÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡È¥¢¥é¡É¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·ù¤¤¤Î¤ß¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡Ä¡Ä¡£