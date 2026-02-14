『鬼滅の刃』呼吸に焦点当てた4DX上映決定 呼吸強化版(激闘)！環境効果の頻度と体感強度さらに強化
『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、2月20日より呼吸に焦点を当て、パワーアップした4DX -呼吸強化版(激闘)-が上映されることが決定した。
【画像】義勇さんの本気モード！配布される特典「3面パノラマカード (全4種)」
昨年8月15日〜8月21日の7日間限定で先行上映を行い、8月30日より全国62館の劇場で上映した４DXだが、今回、4DX -呼吸強化版(激闘)-を2月20日より全国の4DXシアター（※一部劇場、ULTRA4DX除く）にて上映。
4DX -呼吸強化版(激闘)-は、全体を通して、4DXプログラム（椅子の動きや環境効果＜水、ストロボ、風、匂いなど＞）を再構成し、4D効果を強める形で再構成。従来の4DX版をベースに、竈門炭治郎の「ヒノカミ神楽」、我妻善逸の「雷の呼吸」、冨岡義勇の「水の呼吸」、胡蝶しのぶの「蟲の呼吸」といった、呼吸に焦点を当て、環境効果の頻度と体感強度をさらに強化してお届けする。
単に効果の頻度を増やすだけではなく、呼吸が発動する瞬間に香り・光・水などの環境変化をより鮮明に感じられるよう表現。さらに、キャラクターたちの鋭い衝撃や挙動の余韻を4DXモーションでより臨場感をもって感じてもらえるようにパワーアップ。激しいアクションの迫力とともに、キャラクターの技の魅力と威力をより体感できる。
POINT ―呼吸強化版（激闘）演出
・オープニング
オープニングモーションの体感も大幅に向上しています。終わりのない無限城の恐怖と、落下する柱たちのアクションを、より臨場感をもって感じられるよう再調整
・胡蝶しのぶＶＳ童磨
バトルシーンにおけるモーション、環境効果（ストロボ、水、風、匂い）を追加して強度ＵＰ
・我妻善逸ＶＳ獪岳
環境効果（ストロボ、風）を追加してより「雷の呼吸」を体感できる仕様に
