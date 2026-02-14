ロックミュージシャンのミック・ジャガーの婚約者メラニー・ハムリックが10日、ロンドンで「背後から襲われた」という。同市内にある会員制クラブ「Annabels」で被害に遭ったというメラニーは、助けに来てくれた人々に対する感謝の気持ちをSNSに綴っている。



【写真】44歳差なんて関係ない 超密着のロック界の超大物と婚約者 すでに息子あり

ミックとの間に9歳の息子を持つメラニーはインスタグラムにこうつづる。「シェアするのもとてもつらいことなんだけど、今夜、Annabelsで身体的な暴行を受けたの」「私を守ってくれた友人たちに心から感謝してる。背後から2人につかまれたんだけど、良い人たちが止めに入って、助けてくれた」「震えていて、悲しい気持ちだし、あんなことを人にできるなんて胸が痛む」



44歳の年齢差でも話題になったミックと元バレリーナのメラニーは2014年、それぞれの公演のために訪れていた日本で知り合ったことをきっかけに交際に発展していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）