元国際線客室乗務員、ニューヨーク在住、夫は米国系企業勤務、自身も会社を主宰するキャリアウーマン。人もうらやむような人生を歩んできた倉本美香さんは、2003年にニューヨークで出産。生まれた長女は、信じられない障害を背負っていた。

【写真】目と鼻と口のない障がいをもって生まれた千璃ちゃん。成人となった現在の姿など

「娘は両眼がない状態で生まれたのです。それだけではなく、額から鼻にかけて異様に腫れあがり、歪んだ鼻の頭は欠けていて、小さくていびつな穴が空いていました。おちょぼ口の下に小さな顎があって、全身がどす黒く、母親の私が言うのもなんですが、小さな肉の塊がそこにいるような感じでした」（美香さん、以下同）

医学的には「両眼性無眼球症」及び「先天性多発奇形症候群」。診断で、さらに異常が発覚していく。心臓に穴が空いていて、口蓋が非常に高く、額のあたりの骨も形成されていない。固くギューッと閉じられた瞼が開くことは一度もなかった。

「親に電話する勇気も出なくて、夫に最小限のことだけを伝えてほしいと頼みました。『無事誕生しました。母子共に健康です』こんな当たり前のような言葉を使うことができなかったのです。出口のない真っ暗なトンネルに迷い込んだように途方に暮れ、そして思いました。『この子は、生まれてくるべきだったのだろうか』と」

長女は「千璃（せり）」ちゃんと名づけられ、ニュージャージーのアパートで子育てが始まった。しかし、ミルクを吸う力は圧倒的に弱く、たった15ccのミルクを飲むのに何十分もかかる。網膜がないためメラトニンが生成できず夜も長く眠ることができず泣き続ける。

「"見て見ぬふり"が美徳とされる日本で育ったこともあるかもしれませんが、日本の家族や友人に迷惑をかけてはいけない、自分と夫で解決しなくてはと頑なでした。それに、『助けて』という言葉を発したところでそれを無視されることがもっとつらいと、思い込んでいました。誰にも頼ることもできず、アパートの屋上で「このまま飛び降りたら、全部終わらせられる」と思ったことも何度もありました」

それでも、たまたま流れていた音楽に合わせるかのように「アーウー」と嬉しそうに声を出していた千璃ちゃんの姿を見た美香さんは、ハッとしたという。

「千璃の生きようとする力に動かされたのです。『千璃、もしかして、あなたは私を選んで生まれてきたの？』それなら、あなたが選んでくれた私の命を粗末にしてはいけない、と涙が止まらなくなりました」

千璃ちゃんがこの世界で生きやすくなるために、何をしてあげられるだろうか、と考え、外見を整える手術も行った。

「アメリカの医師にこう言われました。『周囲の人が、セリを見てギョッとするよりも、普通に『ハイ』と声をかけてくれることが、セリの心を健やかに育てますよ』と。そこで、まず義眼治療を開始しました」

義眼を入れるために30回以上の治療（日帰り手術）が行われた。また、6歳になる前に、鼻の形成を整える大手術も受けた。頭蓋骨をチェーンソーで切り開いて外に取り出し、顔のプレートを整えるという大手術だった。その結果、鼻からの呼吸がスムーズになり、脳に酸素が周りやすくなったことで、それまで10キロもなかった体重が少しずつ増えてきた。しかし、ここで大きな壁になったのは差別や区別についての世論だった。

「目の見えない娘に対して、外見上、いわゆる容姿に関わる部分の治療など必要ないという意見です。それはすべてアメリカから遠く離れた故郷、日本からの声でした。それでますます、日本の人たちに千璃の現状を伝えることができなくなり、孤独という壁の内側に閉ざされたままでした」

そんな時に救いになったのは、アメリカにある障がい児に対する療育システムや、アメリカ人ならではの「あなたは一人じゃないよ」と言ってくれる国民性だった。3歳を過ぎてブラインドスクールに通うようになって、千璃ちゃんは少しずつ他人を信じることができるようになった。そして10歳になる頃、特別支援学校での寮生活を始めることを家族で決断した。

「千璃が生まれたときからずっと手をつないできました。見えない世界の中で、しっかり手を握りしめていないと、と必死でした。でもその手もいつか放さなければならない時が来るということにも気づいていたので、苦渋の決断でした」

美香さんは夫と千璃ちゃんの3人のきょうだいと、毎週末、160km離れた車で片道2時間かかる寮まで通い続けた。

「離れて暮らすようになってから、千璃は目に見えて成長しました。それまでは、私たちの手を借りなければ何もできないと思っていたのに、寮のスタッフや先生方の支えで少しずつ自分のペースを築いていったのです。親以外の人に手を引かれて歩き、白杖を持って歩くこともできるようになりました。千璃を抱きしめて守るだけでなく、"手放す勇気"を学ぶことができ、母として、そしてひとりの人間として、私にとっても大きな成長の時間でした」

"瑠璃色に輝くガラス玉のように大切な宝物が、幾千万の人たちに愛されますように。そして幾千万の人たちに愛と勇気を伝えられる存在になりますように"という思いをこめて名づけられた千璃ちゃんは、2024年から、成人向けのグループホームに移り、この3月11日で23歳の誕生日を迎える。

「千璃はいまも言葉を持たず、『ママ』と呼ぶこともありません。常に誰かしらの介助を必要としています。けれど、不思議なことに、千璃は人を笑顔にする力を持っています。彼女が笑うと、その場の空気がふっとやわらぎます。言葉を持たないかわりに、空気を変える、という力を持っているのだと思います」

千璃ちゃんが一生懸命生きる姿は多くの人の心に響き、共鳴していく。そして美香さんは、誰にも頼れないと頑なになり孤独に闘ってきたこともあるけれど、いまは「助けて」と言えない人がいたらその声を拾ってあげたい、と活動を続けている。

美香さんが千璃ちゃんと家族の日々を記した著書『未完の贈り物 娘には目も鼻もありません』（小学館文庫、2017年）はベストセラーとなり、舞台化もされた。2022年にはオリジナルミュージカルとして初演、2023年、ニューヨークでの上映会を経て、新バージョン『SERI ひとつのいのち 2026』として上演される(2月19日〜3月1日、東京・池袋「あうるすぽっと」）。

◆プロフィール／倉本美香さん ニューヨーク在住。NYコーディネーター・作家・講演活動も行う。 一般社団法人『TruBlue』理事。大学卒業後、約10年航空会社に勤務。その後ニューヨークに渡り、米国で新事業を始める際のサポート等、様々なプロジェクトに関わる。4児の母。著書に『未完の贈り物』（産経新聞出版/小学館文庫）、『生まれてくれてありがとう』（小学館）、『謝謝你〜來到這世上 沒有眼鼻的寶貝為生命點亮前進方向』（中国語版/繁体字・台湾）、『Born(e)』（英語版・米国Amazon他）