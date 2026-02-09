RIIZE¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥«¥ª¸ø±é¸å¤ÎÁ´°÷½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬2·î7Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-POPÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÉÔ»²²Ã¸ø±é¸å¤ÎÁ´°÷½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÅÐ¾ì
¢¡¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥Þ¥«¥ª¸ø±éÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤âÁ´°÷½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÅÐ¾ì
2·î7¡Á8Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¥Þ¥«¥ª¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN MACAU¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿RIIZE¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°Æü¤È¤Ê¤ë2·î6Æü¤ËSHOTARO¡Ê¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡Ë¤Î½Ð±é¤¬µÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢7Æü¤Î¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤ËÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖRIIZING LOUD IN ¡ôMACAU DAY 1¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ò´Þ¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£8Æü¤â¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤ËRIIZING LOUD IN ¡ôMACAU DAY 2¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤â¼ý¤Þ¤Ã¤¿Á´°÷½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡RIIZE¤ÎÁ´°÷½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¿´¤Ï1¤Ä¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¢¨¥¿¥í¡Ê¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Î°¦¾Î¡Ë¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
