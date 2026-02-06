青山テルマ×SoulJa、名曲「そばにいるね」を一発撮り！「いつも観ている『THE FIRST TAKE』の世界に飛び込めて嬉しい」
青山テルマと、ラッパーのSoulJaが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。着うたフル(R)で史上初の200万ダウンロードを記録した「そばにいるね」を披露。
■青山テルマ「改めて色々と考えながら歌えてエモい気持ちになりました」
テレビ番組のMCなど多方面で活躍するシンガーソングライターの青山テルマと、ラッパー、シンガーとしてのみならず、音楽プロデューサーとしてもシーンを牽引してきたSoulJaが『THE FIRST TAKE』に初登場。
「そばにいるね」は、遠く離れた恋人への想いを切なくも温かく描き、リリースから約20年が経った今も多くのリスナーの心に寄り添い続ける名曲。
そんな本楽曲を『THE FIRST TAKE』のためだけのリアレンジバージョンで、ふたりがパフォーマンス。
青山テルマとSoulJaが登場する『THE FIRST TAKE』第638回は、2月6日22時よりプレミア公開。
