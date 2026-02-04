神田愛花「うちは入籍の日を決める時に…」夫・日村勇紀が告げた“解決法”に「この違いは何だろう」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が4日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）とのやり取りを明かした。
同番組には、先月7日に結婚を発表した元SKE48でタレントの松井珠理奈と、男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規がゲスト出演。2人の出会いから結婚するまでを振り返った。
そして交際を始めるに当たり、3時間説得したというエピソードを披露。当時、松井は仕事や家族のことで悩んでおり、交際を渋る松井に対し、最終的に辻本は「運気じゃなくて俺を頼れ」と宣言。松井は「めちゃめちゃ刺さりました」「この人だったら引っ張ってもらえる」と承諾したという。
これに神田は「何を言うか忘れちゃった」とぶっちゃけるほど感激しながら、「うちは入籍の日を決める時に」と回想。「悩んでたんですけど、夫に決めてほしかったんですけど、夫に聞いたら“うん、じゃあ島田に頼ろう”」と、手相占いで知られる島田秀平の名前を挙げたといい、神田は「この違いは何だろうな」と首をかしげていた。