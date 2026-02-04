【煌めく】はなんて読む？華やかなイメージのあの言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「煌めく」はなんて読む？ 火へんに「皇」を加えた「煌」という漢字。 その訓読みである「煌めく」は、華やかなイメージを持つ言葉です。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「きらめく」でした！ 「煌めく」は、きらきら光り輝くという意味です。「煌めく星座」や「眼光が煌めく」のように使用されます。 さらに「煌めく」には、華やかで人目を引く、盛んにもてなすという意味もあるんですよ。 前者は「煌めく才能」のように現代でも使われます。後者は現代においてほとんど使われませんが、鎌倉時代にまとめられた『著聞集（ちょもんじゅう）』や『徒然草』などに用例があるようです。 ちなみに「煌」には、「煌めく」のほか「煌（かがや）く」や「煌（あき）らか」という訓読みもあります。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部