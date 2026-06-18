西野七瀬、免許更新時の恥ずかしくなったエピソード明かす「ノーメイクで行ったら」【免許返納!?】
【モデルプレス＝2026/06/18】女優の西野七瀬が6月18日、都内で行われた映画「免許返納!?」（6月19日公開）の公開前夜祭に、舘ひろし、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督とともに出席。西野が「恥ずかしくなったエピソード」を明かした。
【写真】西野七瀬、ワンショルダーのオレンジドレスで魅力放出
本作は、アクション映画がやりたい70歳の現役映画スター・南条弘が、ひょんなことから免許返納騒動に巻き込まれるドタバタコメディー。西野は南条のマネージャー・川奈舞役を演じる。
この日、キャスト陣は客席後方のドアから登場。すると観客からは「ひろし〜！」など、大きな歓声が巻き起こり、盛り上がる中、舞台あいさつの幕を開けた。最初のあいさつで西野は「熱烈な歓迎をしていただきありがとうございます。舘さんが最初に出たときの沸き具合がすごすぎて！こんなすごい人と一緒に作品をやらせてもらったんだ、って改めて思いました」と笑顔で語った。
舘は西野との共演について「今回の映画は西野くんが生命線だと思っていたんです」と明かし「最初からいろいろなコミュニケーションを取っていました」とコメント。舘は、序盤に撮影したシーンでは、西野に「すごく冷たく、僕を見下しているように言ってくれ」とリクエストしたという。西野は「そこで『南条さんに対して川奈は心配とかないんだ。冷たくビシビシ言っていくでいいんだな』って私も方向性が固まりました」と振り返った。
西野は、舘とは芝居のことに関して話すことが多かったと言い「雑談とかはそんなにしていないです」と回想。すると舘は「雑談ね…世代のギャップがありますから（笑）。あんまり変なこと言うと危ないんですよ、僕らの世代」と笑いながら反応しつつ「西野くんのおかげでこの映画、すごく助かってます」と口にした。
また共演するならどんな役どころがいいかという質問に、舘は「この作品の前に『あぶない刑事』でご一緒していて。そのときはまだ西野くんの本質を知らずにちょっと遠慮があったものですから、2人の刑事同士のコンビはちょっと距離があった」と打ち明け「もう一度『あぶない刑事』みたいなことがあれば、この距離感でいきたいと思ってます」と回答。会場からは拍手が贈られ、西野も「嬉しいです」と微笑んだ。
さらに、作品にちなみ「返納したくなるほど恥ずかしくなったエピソード」を発表する場面も。西野は「免許更新!?」と答え「更新に行くときに、講習を受けるのは知ってたんですけど、写真を更新するって知らなくて。パっと受け取るだけだろうと思ってノーメイクで行ったら、どうやらみんな写真撮ってる、ってなって…」とエピソードを明かした。
西野は「時間の予約もしてあるので、『帰ります』とか出来ないので、そのまま流れるように写真を撮っていただき…」と続け「無事に新しい免許証はもらったんですけど、いつ新しく写真撮り直せるんだろう？と思って」と告白。西野は「ちょっと恥ずかしいです。あの写真はあまり人に見せたくないな、って（笑）」と話していた。（modelpress編集部）
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◆西野七瀬ら、客席後方ドアから登場
本作は、アクション映画がやりたい70歳の現役映画スター・南条弘が、ひょんなことから免許返納騒動に巻き込まれるドタバタコメディー。西野は南条のマネージャー・川奈舞役を演じる。
この日、キャスト陣は客席後方のドアから登場。すると観客からは「ひろし〜！」など、大きな歓声が巻き起こり、盛り上がる中、舞台あいさつの幕を開けた。最初のあいさつで西野は「熱烈な歓迎をしていただきありがとうございます。舘さんが最初に出たときの沸き具合がすごすぎて！こんなすごい人と一緒に作品をやらせてもらったんだ、って改めて思いました」と笑顔で語った。
◆舘ひろし、序盤の撮影で西野七瀬にリクエストしたこと
舘は西野との共演について「今回の映画は西野くんが生命線だと思っていたんです」と明かし「最初からいろいろなコミュニケーションを取っていました」とコメント。舘は、序盤に撮影したシーンでは、西野に「すごく冷たく、僕を見下しているように言ってくれ」とリクエストしたという。西野は「そこで『南条さんに対して川奈は心配とかないんだ。冷たくビシビシ言っていくでいいんだな』って私も方向性が固まりました」と振り返った。
西野は、舘とは芝居のことに関して話すことが多かったと言い「雑談とかはそんなにしていないです」と回想。すると舘は「雑談ね…世代のギャップがありますから（笑）。あんまり変なこと言うと危ないんですよ、僕らの世代」と笑いながら反応しつつ「西野くんのおかげでこの映画、すごく助かってます」と口にした。
また共演するならどんな役どころがいいかという質問に、舘は「この作品の前に『あぶない刑事』でご一緒していて。そのときはまだ西野くんの本質を知らずにちょっと遠慮があったものですから、2人の刑事同士のコンビはちょっと距離があった」と打ち明け「もう一度『あぶない刑事』みたいなことがあれば、この距離感でいきたいと思ってます」と回答。会場からは拍手が贈られ、西野も「嬉しいです」と微笑んだ。
◆西野七瀬、免許更新時の「恥ずかしくなったエピソード」明かす
さらに、作品にちなみ「返納したくなるほど恥ずかしくなったエピソード」を発表する場面も。西野は「免許更新!?」と答え「更新に行くときに、講習を受けるのは知ってたんですけど、写真を更新するって知らなくて。パっと受け取るだけだろうと思ってノーメイクで行ったら、どうやらみんな写真撮ってる、ってなって…」とエピソードを明かした。
西野は「時間の予約もしてあるので、『帰ります』とか出来ないので、そのまま流れるように写真を撮っていただき…」と続け「無事に新しい免許証はもらったんですけど、いつ新しく写真撮り直せるんだろう？と思って」と告白。西野は「ちょっと恥ずかしいです。あの写真はあまり人に見せたくないな、って（笑）」と話していた。（modelpress編集部）
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