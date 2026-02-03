【大雪速報】6日は大荒れ、7日からは冬型で大雪に。太平洋側でも積雪のおそれ、週末の天気まとめ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」を更新。動画「【大雪】7～8日はドカ雪 太平洋側でも降雪か」を公開し、今週末にかけての天気について解説した。
動画では、6日(金)は低気圧が急速に発達しながら北日本を通過するため大荒れの天気となり、7日(土)から8日(日)にかけては強い冬型の気圧配置となって大雪になる見込みだと伝えた。
まず6日(金)の天気について、日本海の低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通過し、北日本を中心に暴風や大雪に警戒が必要であると指摘。低気圧の影響で、普段は雪の少ない太平洋側の地域でもドカ雪となるおそれがあるとした。
続く7日(土)から8日(日)にかけては、日本付近は強い冬型の気圧配置に移行する。松浦氏によると、上空約5500mで-36℃以下という強い寒気が北陸付近まで南下し、日本海側を中心に大雪となる見込みである。特に8日(日)は上空の気圧の谷が通過するため雪雲が発達しやすく、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が形成されれば局地的に雪が強まり、平地でもドカ雪となる可能性がある。
また、この気圧の谷の影響で、西日本や東日本の太平洋側にも雪雲が流れ込む可能性があると解説。関東や西日本の平野部でも積雪のおそれがあり、交通機関への影響などに注意を呼びかけた。
6日は低気圧による暴風と大雪、7日と8日は強い冬型による大雪と、週末は全国的に荒れた天気が予想される。最新の気象情報をこまめに確認し、大雪や路面の凍結への備えを早めに進めることが重要である。
動画では、6日(金)は低気圧が急速に発達しながら北日本を通過するため大荒れの天気となり、7日(土)から8日(日)にかけては強い冬型の気圧配置となって大雪になる見込みだと伝えた。
まず6日(金)の天気について、日本海の低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通過し、北日本を中心に暴風や大雪に警戒が必要であると指摘。低気圧の影響で、普段は雪の少ない太平洋側の地域でもドカ雪となるおそれがあるとした。
続く7日(土)から8日(日)にかけては、日本付近は強い冬型の気圧配置に移行する。松浦氏によると、上空約5500mで-36℃以下という強い寒気が北陸付近まで南下し、日本海側を中心に大雪となる見込みである。特に8日(日)は上空の気圧の谷が通過するため雪雲が発達しやすく、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が形成されれば局地的に雪が強まり、平地でもドカ雪となる可能性がある。
また、この気圧の谷の影響で、西日本や東日本の太平洋側にも雪雲が流れ込む可能性があると解説。関東や西日本の平野部でも積雪のおそれがあり、交通機関への影響などに注意を呼びかけた。
6日は低気圧による暴風と大雪、7日と8日は強い冬型による大雪と、週末は全国的に荒れた天気が予想される。最新の気象情報をこまめに確認し、大雪や路面の凍結への備えを早めに進めることが重要である。
YouTubeの動画内容
関連記事
記録的少雨と大寒波の襲来は予測できたのか？気象予報士と振り返る「2026年1月の天気」
「平地でも大雪となるおそれが」週後半から天気が急変、気温差の激しい一週間に
【気象予報士が解説】2月7日以降の寒波襲来、日本海側では大雪、全国で低温に警戒を
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。