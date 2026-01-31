¡Ö¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¡×ÂçÀîÎ´Ë¡»á¤ÎÄ¹ÃË¡¦¹¨ÍÎ»á¤ËÊ¹¤¯①¡¡Èë½ñ´Æ»ë¤Î¡È±ÑºÍ¶µ°é¡É¤ÇÌµ´¶¾ð¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü
°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö½¡¶µ¡×¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ³°¥¿¥¤¥à¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ö¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¡×¤Î¸Î¡¦ÂçÀîÎ´Ë¡Ì¾ÍÀÁíºÛ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢2017Ç¯¤Ë¶µÃÄ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤ä°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Ê¤É¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¹¨ÍÎ»á¡Ê36¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£Å°Äì¤·¤¿´ÉÍý¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼«Í³¤òÃÎ¤Ã¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¡¢¶µÃÄ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Á´2²ó¤Î1²óÌÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
―¤É¤ó¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡ËèÆü¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬ÊÉ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤ÆÄ«7»þ¤«¤éÌë¤Î10»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÊ¬¹ï¤ß¤ÇÁ´Éô·è¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¿©¤¬8»þ¤«¤é9»þ¡¢»»¿ô¤ÎÊÙ¶¯¤¬9»þ¤«¤é10»þ¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬10»þ¤«¤é11»þ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç3ºÐº¢¤«¤é¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
―¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤«¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡µ¤»ý¤Á¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢²¿¤¬¹¥¤¤È¤«¡¢¾Íè¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢°ìÅÙ¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤Í¡£
―¤½¤â¤½¤â¤ªÉãÍÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦½¡¶µ²È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤éÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡3ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢Êª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¼«Á³¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
―¤½¤Îº¢¤Ï¤¤¤º¤ì¸å·Ñ¤®¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡°Õ¼±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
―¤½¤Îº¢¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë»þ¤È¤«¡¢½Î¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤È¤«¤ÏÆ±À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤»¤ë¤·¡¢´Æ»ë¤ÎÌÜ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ¿¾¯¥Þ¥·¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤âÌ¡²è¤âÁ´Éô¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¿¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
―¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ï´ðËÜ²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ãº¤¤ë¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
―¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡Îò»Ë¤ÎÆÃÈÖ¤È¤«¡¢½µ´©¤³¤É¤â¥Ë¥åー¥¹¤È¤«¡¢¶µ°éÈÖÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÏ¿²è¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
―¿ô¾¯¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡ÊÌ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÆÃ¤Ë´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
―5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤´Ä¹ÃË¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´·»ÄïÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¹¨ÍÎ¡¡Äï¤äËå¤¿¤Á¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ïº£¤Ò¤È¤ÄÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜÃý¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤âÊÌ¤Ê¤Î¤Ç´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿©»ö»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê·è¤Þ¤Ã¤¿ÀÊ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
―¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡¶Ø»ß¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¯¤é¤¤¤·¤«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃý¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
―Â¾¤ÎÄï¤µ¤ó¤äËå¤µ¤óÆ±»Î¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤ÎÈë½ñ¤¬1¿Í¤º¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÁ´Éô´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃý¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
―¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢°¤«¤Ã¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢Ãæ³ØÆþ»î¤Î»ÖË¾¹»¤ò³«À®¡¢ÃÞ¶ð¡ÊÃÞÇÈÂçÉíÂ°¶ð¾ìÃæ¡Ë¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÌÏ»î¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¥¤êÂØ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÂçË¡³ØÉô¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
―¤½¤ì¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ìµ´¶¾ð¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«Áû¤¤¤Ç¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
―Èë½ñ¤ÎÊý¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èë½ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â30¿Í¤¯¤é¤¤Âå¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢É¾È½¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Èà¤é¤âÀ¸³è¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¹¨ÍÎ»á¡Ê»£±Æ¡¦Æâ³°¥¿¥¤¥à¥¹¡Ë
―¤½¤Î¸å¡¢¿Ê³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤òëð²Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¼«Í³¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¼Ö¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤µ¤ì¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¹»Ìç¤Î¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½Î¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢½Î¤È³Ø¹»°Ê³°¤Î³°½Ð¤ÏÁ´Éô¶Ø»ß¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ø¶È¤¬3»þ¤¯¤é¤¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ½Î¤¬»Ï¤Þ¤ë5»þ¤Þ¤Ç2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥²ー¥»¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
―Ãæ³Ø¤«¤é¾¯¤·¼«Í³¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¨ÍÎ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤Ï°ìÅÙÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2²óÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â¹»¤¬ÁáÂç³Ø±¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áá°ðÅÄ¤ÎÉíÂ°¹»¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç°ì±þÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Æþ¤êÄ¾¤·¤¿¤Î¤¬ÀÄ»³³Ø±¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤«¤éÊâ¤¤¤Æ3Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤Ë¤¢¤ë¿¦°÷¤ÎÆÈ¿ÈÎÀ¤ÎÏ»¾ö°ì´Ö¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤âÇã¤Ã¤¿¤·¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤â¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
―½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡´¶Æ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤¬¤ß¤ó¤ÊÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÏÃ¤â¤è¤¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Íー¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
―¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¶µÃÄ¤ËÆþ¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
¹¨ÍÎ¡¡¹â3¤Î²Æº¢¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤Î»ä¤¬Åö»þ18ºÐ¤Ç°ìÈÖ²¼¤ÎËå¤¬¤Þ¤À9ºÐ¤È¤«¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Î¥º§¤·¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤5¿Í¤Ç²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÎ´Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉãÊì¤É¤Á¤é¤Ë¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤âÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¼¤ÎÄï¤â¼õ¸³Á°¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤éº¤¤ë¤Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÎ®¤ì¾å¡¢Êì¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉûÁíºÛ¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Ç²èÀ½ºî¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ç²èÀ½ºî¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
―¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙÂà¿¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©
¹¨ÍÎ¡¡¡ØÊ©ÂËºÆÃÂ¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤½¤³¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ËÜÌÜ¤ÎÀ½ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¡¢2012Ç¯5·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤È¤¤¤¦»þ¤ËÆÍÁ³¡¢Î´Ë¡¤«¤é¹¨ÍÎ¤Ë¤Ï°Îî¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é³°¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÂçº®Íð¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Î´Ë¡¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Î»þ¤³¤¦¤¤¤¦¿´¤Å¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÏÊ¬¤«¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Åö»þ¡¢Íý»öÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·èºÑ½èÍý¤È¤«¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤É¤³¤Î»³¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤³¤Î°Æ·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¾þ¤ê¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÎ´Ë¡¤Ë¿·Æþ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤È¤«´ðÁÃ·±Îý¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤È¡£¤ªÁ°¤ÏÁíºÛ¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é°Î¤¯¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¤á¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Õ
¹¨ÍÎ¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¡¡1989Ç¯2·î24Æü¡¢ÂçÀîÎ´Ë¡»á¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ»ù´ü¤«¤éÅ°Äì¤·¤¿´ÉÍý¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ö¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¡×¿¦°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤ËÂà¿¦¸å¤ÏÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·³èÆ°Ãæ¡£Åìµþ¡¦ÀÖºä¤È³÷ÅÄ¤Ç°û¿©Å¹¤ò2Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£