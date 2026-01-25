全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）主催の晩さん会が２４日（日本時間２５日）にニューヨークで開かれ、ア・リーグＭＶＰのヤンキース、アーロン・ジャッジ外野手（３３）が挨拶でサマンサ夫人に愛のメッセージを捧げ、チームの世界一奪回を誓った。

２年連続３度目のＭＶＰに輝いたヤンキースのスーパースターは「妻のサマンサのこれまでの愛と支えに感謝します。君がいなければ僕はここに立っていなかった。必要な時は打撃コーチであり、セラピストであり、あらゆる存在でした。そして人生最高の贈り物である美しい娘ノラを授けてくれた。父親になること、それが僕たちの人生にもたらしたものは特別です」と感謝の言葉を並べた。

常に胸に刻んでいるのが元教師の父親の言葉。「昨日やったことが今日もまだ大きく見えるなら、今日は何もしていないということだ」。フィールドでどれだけ活躍しようが、すぐに過去になる。「この言葉は胸に深く残っている。大切なのは今日何ができるか、今日、どうグラウンドに立ち、チームメートのためにどうよくなれるか、です。その気持ちを植え付けてくれた父親に感謝したい」とかみしめた。

ピンストライプはニューヨークのシンボルでもある。「みなさんは多くを期待し、多くを求める。それが僕たちの最高の力を引き出してくれる。最高のプレーを、最高のショーを届けたい」と約束した。