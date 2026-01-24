「５億円マグロも効果なし」？すしざんまいが経営不振に陥る《当然の理由》…変化を怠ったワンマン経営ついに限界か

年明け早々、東京・豊洲市場でのマグロの初セリで6年ぶりに落札を果たし、久方ぶりに脚光を浴びた寿司チェーン「すしざんまい」を展開する喜代村の社長・木村清氏。落札額は史上最高値となる5億1030万円となった。

「多くの人に縁起の良いマグロを食べてもらって元気になってもらいたい」――満面の笑顔でメディアの取材に応じる木村氏。ところが、その表情のウラには“焦り”もある。それが、すしざんまいを運営する株式会社喜代村の経営不振だ。

コロナ禍前の2019年の売上高が296億円だったのに対して、直近2024年は181億円。店舗数もピークの62店舗から45店舗（2026年1月現在）へと減少している。「5億円マグロの宣伝効果で業績回復を目指す」といったあたりが、同社の本音だろう。

だが、ご存じの通り、寿司業界は高級店から大衆店、回転寿司チェーンら入り乱れ、かつてないほど群雄割拠の様相を呈している。はたして一時は「マグロ大王」たる地位を欲しいままにした木村氏ならびにすしざんまいに“再浮上”の目はあるのか。業界に詳しい回転寿司評論家の米川伸生氏が解説する。

回転寿司業界の話をさせていただく。この業界は大きく3種類に分類される。大手チェーンと鮮魚を職人が捌いて握るグルメ系、そして地方にありがちな凡庸な回転寿司店。

このうち、ご存知のように大手チェーンは相変わらず好調をキープ（たとえばスシローの場合、コロナ禍前の19年の売上高1990億円から24年は3611億円に）している。また、インバウンド需要を含めて観光客にも人気の高級グルメ回転寿司も、一店舗あたりの売上では大手チェーンを超える店も少なくないなど着実に勢力を伸ばしている。

一方、この狭間にあるどっちつかずの昔ながらの店というのがどんどんと淘汰されている状況だ。前回、寿司業界でも大衆寿司店が苦戦していると述べたが、回転寿司にも同じことが言える。中途半端ではダメなのだ。

「すしざんまい」という業態にもこの“中途半端感”がどうしても付きまとう。普通の寿司店という業態である以上（回転寿司業態は築地に2店舗ある）、手軽さでは回転寿司に大きく劣り、本格的という店では高級寿司店に敵うべくもない。あくまでも個人的な感想だが、商品、サービス、ご当地性、オリジナリティを含めて、高級グルメ回転寿司店にもかなりの差をつけられていると感じる。

人気店に共通することは、また行きたくなる店である、ということ。すなわち、「一度行けばいいや」と思われてしまう店は衰退の一途を辿っていく。「すしざんまい」はまさにこのポジションにある。

初セリのライバル「おのでら」と明暗分かれる

「すしざんまい」との比較で、初競りのライバルである「ONODERA（おのでら）」グループはどうだろうか。こちらは順調そのもので、高級寿司店や高級感のある安価な価格の寿司店など幅広い寿司需要に対応するよう事業を広げ、回転寿司では表参道の１号店を皮切りに国内4店舗、海外2店舗を展開している。

しかも恐ろしい事に「回転寿司で本格的な江戸前寿司が味わえる」というコンセプトを打ち出し、若者や海外客にも大人気となっているのだ。それこそランチで訪れた大学生カップルが2人で1万円を支払うことなど珍しくなく、高級回転寿司界の風雲児と化しており、客単価はいま回転寿司業界のトップにある。

「廻転鮨 銀座おのでら本店」が目指しているのは本格派の江戸前寿司を提供すること。さらに初競りで共闘する日本一のマグロ問屋「やま幸」のマグロが一年中食べられる貴重な回転寿司店というアドバンテージも持っている。

実際、「おのでら」の寿司の完成度はかなりのもので、十分に江戸前寿司を感じることができる。本格的な寿司店に行くのは怖いけど江戸前寿司を食べてみたい、という層にピッタリと嵌った格好だ。初競りで鎬を削った「おのでら」と「すしざんまい」の大きな差があるとすれば、客にどんな利用動機があるのか、この一点に尽きると言ってもいい。

「マグロ大王」すしざんまいの誤算

もちろん「すしざんまい」にもマグロが美味しいという武器はある。10年前ならこれだけで十分戦えたかもしれないが、いまはどこでも美味しいマグロは食べることができる。

回転寿司店にしてもそうだが、マグロが美味しいだけの店では客は呼べない。「スシロー」のマグロが最高に美味しい、と思っている人には5億円のマグロは響くとしても普通に美味しいマグロは大して響かない。

「やま幸」という最高ブランドのマグロ、本格江戸前寿司という武器の方が圧倒的に強力なのだ。マグロにこだわり続けた「マグロ大王」が見誤ったのは、美味しいマグロが日常化する未来であり、マグロ至上主義の衰退であろう。マグロが美味しいのは当たり前の時代には相当な付加価値がなければ注目されることはない。

そこで「すしざんまい」の名前を世に知らしめた初競りの一番マグロをなんとしても競り落とし、世間の耳目を集め、再躍進のきっかけにしようというのが今回の経営判断だったと考えている、それが売名行為だとしてもだ。その経営判断が経営陣の総意なのか、あるいは誰かによって下されたものなのかは別として。

結果、5億円のマグロということで十分に話題になったし、「すしざんまい」の名前もあらためて見直されることになった。世間では費用対効果にばかり話題が集まっているが、企業としての目的は果たせたという点で成功したことになるのだろう。

時代と寄り添わなければ、明日はない

しかし、根本の問題は何も解決していない。これを機に来店した人がまた来たいと思える店に変貌を遂げられなければ、5億円の集客効果などさして意味がないからだ。

新規客がいくら来たところで2度目、3度目に来る客がいなければ店は衰退し、それをカバーするには常に呼び水となる相当な付加価値が必要となる。それを求め続けることでしか経営が成り立たないのだとしたら、店のあり方そのものがおかしいのだ。

なぜ、初競りの一番をマグロを競り落とした店という絶大な宣伝効果があるにもかかわらず、経営状況が明るくならないのか――。その理由は言うまでもない。

隆盛を極めた回転寿司店が衰退し、売却や廃業に追い込まれてきた姿を何度も見てきた。変わらなかったこと、変えられなかったこと、時代と寄り添わなかったことが、すべての原因だ。機会があれば行ってみたい店ではダメなのだ。

いますぐにでも絶対に行きたい店に変貌する努力に取り組まない限り、多様化したこの時代に再浮上することなど、万が一にもありえない。

【こちらも読む】『元イトーヨーカドーバイヤー「日本人の魚離れは、われわれスーパーのせいかも」…コスパ主義が招いた「まずい魚ばかりの販売」』

【こちらも読む】元イトーヨーカドーバイヤー「日本人の魚離れは、われわれスーパーのせいかも」…コスパ主義が招いた「まずい魚ばかりの販売」