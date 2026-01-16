¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ2026¡Û¼±¼Ô¤¬¡ÖÍèµ¨¤ÎÍ¥¾¡¤Ë´üÂÔ¡×¡ÖÊ³Æ®¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×Âç³Ø¤Ï¡©¡¡»öÁ°¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿
Í½Áª²ñ¤«¤éÁí¹ç£³°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿½çÅ·Æ²Âç¡¡photo by Tsutomu Kishimoto
¢£¼ò°æÀ¯¿Í¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê·ë²Ì¡Ë
£±¡ËÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¡¡¡£±¡ËÀÄ»³³Ø±¡Âç
£²¡Ë¶ðß·Âç¡¡¡¡¡¡¡¡£²¡ËÔ¢ÕÜ±¡Âç
£³¡ËÃæ±ûÂç¡¡¡¡¡¡¡¡£³¡Ë½çÅ·Æ²Âç
£´¡ËÔ¢ÕÜ±¡Âç¡¡¡¡¡¡£´¡ËÁá°ðÅÄÂç
£µ¡ËÁá°ðÅÄÂç¡¡¡¡¡¡£µ¡ËÃæ±ûÂç
£¶¡ËÁÏ²ÁÂç¡¡¡¡¡¡¡¡£¶¡Ë¶ðß·Âç
£·¡ËÄëµþÂç¡¡¡¡¡¡¡¡£·¡Ë¾ëÀ¾Âç
£¸¡Ë¾ëÀ¾Âç¡¡¡¡¡¡¡¡£¸¡ËÁÏ²ÁÂç
£¹¡Ë½çÅ·Æ²Âç¡¡¡¡¡¡£¹¡ËÄëµþÂç
¡¡
10¡ËÅìÍÎÂç ¡¡¡¡¡¡ 10¡ËÆüËÜÂç
¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£µ¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤âÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡££²¶è¤Ç½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤È¡¢11ÈÖÌÜ¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿£´¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÁö¤ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¶¯¤µ¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡£Å·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢Âç²ñµÏ¿¤¬¤Þ¤¿ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶ðß·Âç¤Ï»³ÀîÂóÇÏ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Ã«ÃæÀ²¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¸Î¾ã¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´Æ£¤Ï10¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¡£Èà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð±ýÏ©¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÄ³ØÂç¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î·ë²Ì¡Ê£¶°Ì¡Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ãæ±ûÂç¤â£´¶è¤Þ¤Ç¤Ï´°àú¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£µ¶è¤Î¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÁÛÄê¥¿¥¤¥à¤è¤ê¡Ö£±Ê¬16ÉÃ¡×ÃÙ¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎµÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¸Î¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿£±¶è¡¦µÈµï¡¢£·¶è¡¦Æ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÄ³ØÂç¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ô¢ÕÜ±¡Âç¤ÏÂç²ñ¿·¤Ç²áµîºÇ¹â¤Î£²°Ì¡££µ¶è°Ê³°¤Î£¹¶è´Ö¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡££²¶è¤Î¼ç¾¡¦¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÌÜÉ¸¥¿¥¤¥à¤Ë38ÉÃÆÏ¤«¤º¡¢£³¶è¤ÎÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¥³¡¼¥¹¤ËÍðÆþ¤·¤¿¸¤¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢£µ¶è¤Î郄ÀÐ¼ù¤¬¶è´Ö£´°Ì¡¢£¹¶è¤ÎÌîÅÄ¸²¿Ã¤¬¶è´Ö£³°Ì¤È£±Ç¯À¸¤â³èÌö¡£Íèµ¨¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂç¤Ï£²¶è¤Î»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È£´¶è¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê£±Ç¯¡Ë¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ¶è¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÆ°¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£"»³¤ÎÌ¾ÃµÄå"¤¬ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡Ö£±»þ´Ö£¸Ê¬Âæ¡×¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð±ýÏ©£Ö¤¬¸«¤¨¤¿¤À¤±¤ËÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸°Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç¤Ï¡¢£´¶è¤Î»³¸ýæÆµ±¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö15°Ì¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¡££¶¶è¤Î¾®ÃÓè½´õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¶è´ÖµÏ¿¤Ë£±ÉÃº¹¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Î¡Ö£³°Ì°Ê¾å¡×¤òÁÀ¤¦¤Ë¤ÏÁí¹çÎÏ¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¡£
¡¡ÄëµþÂç¤Ï¡¢°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉüÏ©¤ÇÁ´ÂÎ£µ°Ì¤È"£µ¶¯Êø¤·"¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¤Ç¤â£¹°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡££³¶è°Ê¹ß¤Ï»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£±¡¢£²¶è¤Î½ÐÃÙ¤ì¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£·°Ì¤Î¾ëÀ¾Âç¤Ï£²¶è¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥¥à¥¿¥¤¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Î¶è´Ö¿·¤¬°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡££µ¶è¤ÎºØÆ£¾Ìé¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â°¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ÜÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡½çÅ·Æ²Âç¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡££²¶è¤ÎµÈ²¬ÂçæÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¹¥Áö¤·¤Æ¡¢£³¶è¤Î°æ¾åÊþºÈ¡Ê£±Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö£´°Ì¡£ÉüÏ©¤Ï£·¶è¤Î¶ÌÌÜÎ¦¡¢£¸¶è¤Î±Ê¸¶ñ¥Ëá¡¢10¶è¤Î»³ËÜÍª¤È¤¤¤¦£²Ç¯À¸¥È¥ê¥ª¤¬¶è´Ö£²¡Á£³°Ì¤ÇÁöÇË¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£¹¿Í¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¡¢Íèµ¨¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÂç¤Ï¡¢£²¶è¤Î¥·¥ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ç£¹°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¥·¡¼¥É·÷Æâ¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅìÍÎÂç¤ÏÁ°²ó£´¶è¤Ç¶è´Ö£³°Ì¤Î´ßËÜÎËÂÀÏº¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£´Ç¯À¸¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¤ËÏ¢Â³¥·¡¼¥É¤ò»à¼é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¿ù±à¾»Ç·¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡õÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ëÁí¹ç£²°Ì¤ÎÔ¢ÕÜ±¡Âç¤Ï¡¢¤Û¤Ü³ÛÌÌ¤É¤ª¤ê¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡££±¶è¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¡¢£·¶è¤Î¹â»³¹ëµ¯¡Ê¤È¤â¤Ë£´Ç¯¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤â¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤Î»³¤Ï£±Ç¯À¸¤Î郄ÀÐ¼ù¤¬²ò·è¡£1»þ´Ö10Ê¬05ÉÃ¤Î¶è´Ö£´°Ì¤Ï´üÂÔ°Ê¾å¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÉüÏ©¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èá´ê¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤òË«¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£»³¤Ë"²øÊª"¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿Í¥¾¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£²°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¶ðß·Âç¤¬¡¢Áí¹ç£¶°Ì¤Þ¤ÇÄÀ¤à¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£·½ÂÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î»³ÀîÂóÇÏ¡Ê¤È¤â¤Ë£´Ç¯¡Ë¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤º¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÉüÏ©¤Ë²ó¤ë¤È¤Ï......¡£¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ýÏ©¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´¬¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤ò£³°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿µ¼Ô¤ÎÌÜ¤ÏÀá·ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢"¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À"¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÛÄê³°¡£±ýÏ©¤ÎÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£µ¶è¤Ø¡££´¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤È¤Ï£³Ê¬24ÉÃº¹¤Î£µ°Ì¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤Ç¤âµÕÅ¾¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤¤¤¹¤¤¤È»³¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢±ýÏ©£±°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡££±»þ´Ö07Ê¬16ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤Ï°Û¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢£±Ç¯À¸¤Ç»³²¼¤ê¤Î£¶¶è¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¹Àµ±¤Î²÷Áö¡£Ì¤ÃÎ¿ô¤È½ñ¤¤¤¿»³¶è´Ö¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½çÅ·Æ²Âç¤À¡£¥·¡¼¥É·÷³°¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½Áª²ñ¤«¤éÂçÌö¿Ê¤·¤ÆÁí¹ç£³°Ì¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎµÈ²¬ÂçæÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£²¶è¤Ç¶è´Ö£¹°Ì¤ÈÇ´¤ê¡¢»³¾å¤ê¤Ç¤â¾®ÎÓÐÒÀ¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£µ°Ì¤È¡¢¤½¤ÎÊ³Æ®¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£±ýÏ©¤ò£¶°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ¹Ìç½Ó²ð´ÆÆÄ¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤ÏÉüÏ©¤ÎÊ³µ¯¡££·¶è¤Î¶ÌÌÜÎ¦¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£²°Ì¤Î¹¥Áö¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þë§¤ÏÎ®¤ì¡¢ºÇ½ª10¶è¤Ç¤Ï»³ËÜÍª¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î´ñÀ×Åª¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¡Ê¶è´Ö£³°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç½ç°Ì¤ò¤Õ¤¿¤Ä¾å¤²¤ë¡Ë¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ø¡£¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Êë§¥ê¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ°Ì¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤Û¤ÜÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡£Ãæ±ûÂç¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Ï±ýÏ©¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉüÏ©¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡£ÁÏ²ÁÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¤Ï¾å°Ì¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ÂÂÙ¤Î¥·¡¼¥É·÷Æâ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¡¡»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£µ°Ì¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿ÄëµþÂç¤Î½ÐÃÙ¤ì¤À¡£¤¿¤À¡¢ÉüÏ©°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î17°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¡¢Áí¹ç£¹°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉúÊ¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿Ãæ±û³Ø±¡Âç¤Ï¡¢ÉüÏ©¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¥·¡¼¥É·÷³°¤ËÃ¦Íî¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤â11°Ì¤Ë¡£¡Ö»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬È¢º¬±ØÅÁ¡×¡£Âç¼êÄ®¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÀîºêÍ¦Æó´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ç°ÌÍ½ÁÛ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£