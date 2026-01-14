¡ÚÄ¶¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ÛÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡ªÏÃÂê¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¸«¤É¤³¤í
▶¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë¡Û¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡ÙÌ¾¾ìÌÌ
¿Íµ¤´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤È¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¸¶ºî¤ÏÆ±Ì¾¤Î¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¡£
À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥©¥ó¥°¥¯´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤¿¶µ»Õ¤È¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÃËÀ¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤ÆÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ª¡¡ÅÄ¼ËÄ®¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¾Ð¤¤¤È²¹¤â¤ê¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ç¤Î¤ß»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Prime Video¡ÊÆÈÀê¡Ë
¢£¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡ÙÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡©
ËÜºî¤ÏÁ´12ÏÃ¹½À®¡£Ëè½µ·îÍË¡¦²ÐÍË¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
Âè1ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
Âè2ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè3ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë
Âè4ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè5ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
Âè6ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè7ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
Âè8ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè9ÏÃ¡¡2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
Âè10ÏÃ¡¡2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè11ÏÃ¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
Âè12ÏÃ¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÚºÇ½ª²ó¡Û
¢£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸
¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¢¨
¢£¡Ú1ÏÃ¡ÛÅÄ¼ËÄ®¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶§°¤Ê¥´¥í¥Ä¥⁉
¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¶µ»Õ¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡Ä
³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¡£
°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼ø¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¶µ»Õ¥æ¥ó¡¦¥Ü¥à¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³ËË¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤ÎÌ´¤ò¸«¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡½¡½¥Ü¥à¤Ï¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¢¤¤¤ÀÆ±¤¸°Ì´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡¢³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¡¢´î¤Ð¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢º£Æü¤â³Ø¹»¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¥Ü¥à¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤¢¤ë¥·¥ó¥¹¹â¹»¡£
Ãå¾þ¤é¤º¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤º¡¢¾Ð¤ï¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¡¢¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È±½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ü¥à¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯¹¥¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤âÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤ÎÃË¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¿¦°÷¼¼¤ÏÂçÁû¤®¡ª
Ãæ´Ö¥Æ¥¹¥È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤éÀ¸ÅÌ¤Î½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¡Ö¥Æ¥¹¥È¸å¤ÏÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎºÇÃæ¡¢Áë¤Î³°¤ò¸«¤¿¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬ÆÍÁ³¤¶¤ï¤Ä¤¯¡£Àã¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢±¦ÏÓ¤ËÂç¤¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õT¥·¥ã¥Ä¤ÎÃË¡½¡½¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¤À¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¿¦°÷¼¼¡£
¤½¤ÎÃË¤Ï¿¦°÷¼¼¤ËÆ²¡¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÈþÃË»Ò¤ÇÍÌ¾¤ÊÀ¸ÅÌ¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤Î½ÇÉã¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥å¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¶µ»Õ¤òË¬¤Í¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤¬¿Æ¹§¹Ô¾Þ¤ò¼õ¾ÞÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤ËÍè¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¶µ»Õ¤«¤é¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¿Æ¹§¹Ô¾Þ¤ò¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¡¢¥¸¥§¥®¥å¤Ï¥Ü¥à¤Ë¶á¤Å¤¡¢´é¤òÇÁ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÈþ¿Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¶á´ó¤ë¶µ»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬³Ø¤Ö¾ì½ê¤Ç¡©¡×¤È´ù¤ò¤¿¤¿¤°ì³å¡£¹³µÄ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¦°÷¼¼¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÊý¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¥Ü¥à¤Ë¡¢¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥´¥í¥Ä¥¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÊª¤ò²õ¤·¡¢ÌëÃæ¤Ë»³¤Ç·ê¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¼Ö¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢²ø¤·¤¤ÌÜ·âÃÌ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢½ÇÉã¤Î¥¸¥§¥®¥å¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤Ë¡Ö½ÇÉã¤¬³Ø¹»¤ËÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤í¡ª¡×¤È¶¯¤¯Ãí°Õ¤¹¤ë¡£
¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ⁉
¤½¤ÎÆü¤Îµ¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¥Ü¥à¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤É¤¦¤ä¤é¥Ü¥à¤Ï¿Æ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢²È¤ÎÌç¤Î¸°¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£
Í½È÷¤Î¸°¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È°Å¤¤ÅÄ¼ËÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¤¢¤ÎÃË¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤Î½ÇÉã¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥å¤À¤Ã¤¿¡£
¶²ÉÝ¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¥Ü¥à¤ÏÆ¨¤²½Ð¤¹¤¬¡¢¥¸¥§¥®¥å¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¿ÏÊª¤Ç»¦¤µ¤ì¤ë¡½¡½¤½¤¦»×¤¤Ì¿¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¥Ü¥à¡£
¤·¤«¤·¿ÏÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¾Æ¤Ä»¡£
ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â¡¢¼Â¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤é¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Íî¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¡Ö²¶¤òÄÌÊó¤·¤è¤¦¤È¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¥¸¥§¥®¥å¡£
»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÀª¤¤¤è¤¯Ìç¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÌç¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
µ¢Âð¤·¤¿¥¸¥§¥®¥å¤Ï¡¢±ù¤Î¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤Ë¾Æ¤Ä»¤òÅÏ¤·¡¢ºÇ¶áÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¶µ»Õ¡¦¥Ü¥à¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¥¸¥§¥®¥å¡£
³°¤Ë½Ð¤¿Èà¤Ï¡¢¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡½¡½¤É¤¦¤ä¤é¡¢°ÊÁ°¥Ü¥à¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
Í«Ýµ¤ÊÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ
ÍâÄ«¡£
Ãæ´Ö¥Æ¥¹¥È¸å¤ÎÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ¤ò»×¤¤¡¢Í«Ýµ¤½¤¦¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¥Ü¥à¡£
À¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Î»Ò¤É¤â¤ä¡¢Æ»ÃÎ»ö¤ò¿Æ¤Ë»ý¤Ä¥»¥¸¥ó¤â¤¤¤ë¡£
À®ÀÓ¥È¥Ã¥×¤Î¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤Ï½ÇÉã¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤ÎÊÝ¸î¼ÔÂÐ±þ¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥»¥¸¥ó¤«¤é¡Ö¿Æ¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¦¤Ä¤é¤µ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶Ã¤¯¥Ü¥à¡£
ºÇÂç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥å¤È¤ÎÌÌÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±Î½¤¿¤Á¤«¤é¡Ö²¿¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁá¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Ü¥à¤Ï¶²¤ë¶²¤ë¥¸¥§¥®¥å¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶±¤¨¤ë¥Ü¥à¡£ÄÌÊó¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉü½²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÌÌÃÌÅöÆü¡£
¤¤¤Ä¤â¤ÎÃÏÌ£¤Ê¹õ¤¤Éþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¥Ü¥à¡£¡Ö¥´¥í¥Ä¥¤Ë¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤¬¡¢Æ±Î½¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ï¥¸¥§¥®¥å¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¼¡¡¹¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¥Ü¥à¤Ò¤È¤ê¤¬ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë¸½¤ì¤¿¥¸¥§¥®¥å¤Î¼ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¢¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¦°÷¼¼¤ÎÈ¿¢¤¨¤ò²õ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡×¤Èº¹¤·½Ð¤¹¥¸¥§¥®¥å¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤ÎÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¥½¥¦¥ë¤«¤éÍè¤¿¡©¡×¡ÖÊì¤¬¥½¥¦¥ë½Ð¿È¤À¤«¤é²¶¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¸½à¸ì¤òÈäÏª¤·¡¢¿Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÌ¾Á°¤¬¥Ü¥à¡©¡×¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥à¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¡½¡½¡£
Âè1ÏÃ¥³¥³¤¬¸«¤É¤³¤í¡ª
¡ü¥Ü¥à¤Ï¿Æ¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤º¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¹¥¤¤Ê»Ñ¤ò´°Á´¤ËÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»ÒÈà½÷¤Î²áµî¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ü¥´¥í¥Ä¥¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥®¥å¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡© ¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡¢²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤¿ÍÊªÁü¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¥é¥¹¥È¤ÎµÞÀÜ¶á¡£¥¸¥§¥®¥å¤Ï¥Ü¥à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥à¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡£2¿Í¤Î²áµî¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤¬º£¸å¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª
¢£¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥å¡Ê±é¡§¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë
Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÄ¾¿Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¯ÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£
¥æ¥ó¡¦¥Ü¥à¡Ê±é¡§¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¡Ë
ÅÔ²ñ¤Ç¿´¤Î½ý¤òÉé¤¤¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Î¹â¹»¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¶µ»Õ¡£ÎäÀÅ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÆâÌÌ¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¡Ê±é¡§¥Á¥ç¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡Ë
¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥å¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Î±ù¡£ÍÄ¤¤¤³¤íÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢½ÇÉã¤Î¥¸¥§¥®¥å¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸À®Í¥½¨¡¢ÈþÃË»Ò¤Ç³Ø¹»¤Ç¤â¿Íµ¤¼Ô¡£
¥Á¥§¡¦¥»¥¸¥ó¡Ê±é¡§¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡Ë
Éã¤ÏÃÎ»ö¡£ÁªµóÁ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊì¤ÏÁªµóÂÐºö°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¡£À®ÀÓÍ¥½¨¤À¤¬¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ®ÀÓ2°Ì¡£
¥Á¥§¡¦¥¤¥¸¥å¥ó¡Ê±é¡§¥Á¥ã·¥½¥¦¥©¥ó¡Ë
ÊÛ¸î»Î¤Ç¤½¤ÎÀÎ¤Ï¥¸¥§¥®¥å¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡Ä¡©
½Å¤¿¤¤Å¸³«¤ËÊÐ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È²¹¤«¤µ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡£
µ¤Éé¤ï¤º¤Ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÈÌþ¤·¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(C) 2025 CJ ENM STUDIOS Co. Ltd & CJ ENM Co.Ltd All Rights Reserved
¡ÚÊ¸¡§¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôYYY¡Û