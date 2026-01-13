オイコスやカップ麺の割引にポテト無料など。コンビニ4社のお得企画が止まらない！（1月13日時点）

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップでは、対象商品がお得に買えるキャンペーンが開催されています。

2026年1月13日時点で発表されているお得情報をまとめました。

何度でも使えるクーポンが大量

セブンのキャンペーン

【オイコス プロテイン30円引き】

1月13日から26日までの期間、対象の「オイコス プロテイン」を1本購入するごとに、次回から使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●オイコス プロテインドリンク カフェラテ風味

●オイコス プロテインドリンク ストロベリー風味

クーポンの利用期間は、1月13日から2月2日まで。

【ブルガリアヨーグルト20円引き】

1月13日から26日までの期間、対象の明治「ブルガリアヨーグルト」を1個購入するごとに、次回から使える20円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシーブルーベリー

●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシー苺

●明治 ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇白桃

クーポンの利用期間は、1月13日から2月2日まで。

【ななチキ・揚げ鶏・ザクチキ24円引き】

1月13日から19日までの期間、ななチキ・揚げ鶏・ザクチキ（魅惑のうま辛）が通常価格（税別）の24円引きになります。

なお、スペシャルななチキ（骨付き）・でかいななチキ・ザクチキ（各種）も対象です。

ファミマのキャンペーン

【ファミマベーカリーとクラフトボスのセット買いで100円引き】

1月13日から26日までの期間、ファミマルベーカリー全品からいずれか2個と、対象のクラフトボスからいずれか1本をセットで購入すると、合計金額から100円引きになります。

対象のクラフトボスは以下の通り。

●サントリー クラフトボス ミルクラテ

●サントリー クラフトボス ラテ

●サントリー クラフトボス 甘くないイタリアーノ

●サントリー クラフトボス ブラック

なお、ホット飲料は対象外です。

【カップヌードル50円引き】

ファミリーマートの公式アプリ「ファミペイ」では1月13日から2月2日までの期間、対象の日清「カップヌードル」が50円引きになるファミペイクーポンを配信しています。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル

●カップヌードル シーフードヌードル

●カップヌードル カレー

●カップヌードル チリトマトヌードル

【ami活ゼリー50円引き】

ファミリーマートの公式アプリ「ファミペイ」では1月13日から2月2日までの期間、味の素「アミノバイタル ａｍｉ活ゼリー」の「朝のピングレ味」と「朝のライチ味」が50円引きになるファミペイクーポンを配信しています。

ローソンのキャンペーン

【マチカフェ20円引き】

1月13日から19日までの期間、マチカフェ「モカブレンド(S)」と「アイスモカブレンド」が20円引きで購入できます。

【カップ麺2個同時購入で100円引き】

1月13日から19日までの期間、対象の日清「カップヌードルBIG」を2個同時に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル カレー ビッグ

●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ

ミニストップのキャンペーン

【Xフライドポテト無料】

1月17日14時から15時まで、ミニストップの公式Xをフォローし「＃バリとXポテ活」「@ministopfan」をつけてXフライドポテトの画像を投稿すると、Xフライドポテト無料クーポンがもらえます。

今週もコンビニ各社でお得なキャンペーンが目白押しです。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）