オイコスやカップ麺の割引にポテト無料など。コンビニ4社のお得企画が止まらない！（1月13日時点）
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップでは、対象商品がお得に買えるキャンペーンが開催されています。
2026年1月13日時点で発表されているお得情報をまとめました。
何度でも使えるクーポンが大量
セブンのキャンペーン
【オイコス プロテイン30円引き】
1月13日から26日までの期間、対象の「オイコス プロテイン」を1本購入するごとに、次回から使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●オイコス プロテインドリンク カフェラテ風味
●オイコス プロテインドリンク ストロベリー風味
クーポンの利用期間は、1月13日から2月2日まで。
【ブルガリアヨーグルト20円引き】
1月13日から26日までの期間、対象の明治「ブルガリアヨーグルト」を1個購入するごとに、次回から使える20円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシーブルーベリー
●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシー苺
●明治 ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇白桃
クーポンの利用期間は、1月13日から2月2日まで。
【ななチキ・揚げ鶏・ザクチキ24円引き】
1月13日から19日までの期間、ななチキ・揚げ鶏・ザクチキ（魅惑のうま辛）が通常価格（税別）の24円引きになります。
なお、スペシャルななチキ（骨付き）・でかいななチキ・ザクチキ（各種）も対象です。
ファミマのキャンペーン
【ファミマベーカリーとクラフトボスのセット買いで100円引き】
1月13日から26日までの期間、ファミマルベーカリー全品からいずれか2個と、対象のクラフトボスからいずれか1本をセットで購入すると、合計金額から100円引きになります。
対象のクラフトボスは以下の通り。
●サントリー クラフトボス ミルクラテ
●サントリー クラフトボス ラテ
●サントリー クラフトボス 甘くないイタリアーノ
●サントリー クラフトボス ブラック
なお、ホット飲料は対象外です。
【カップヌードル50円引き】
ファミリーマートの公式アプリ「ファミペイ」では1月13日から2月2日までの期間、対象の日清「カップヌードル」が50円引きになるファミペイクーポンを配信しています。
対象商品は以下の通り。
●カップヌードル
●カップヌードル シーフードヌードル
●カップヌードル カレー
●カップヌードル チリトマトヌードル
【ami活ゼリー50円引き】
ファミリーマートの公式アプリ「ファミペイ」では1月13日から2月2日までの期間、味の素「アミノバイタル ａｍｉ活ゼリー」の「朝のピングレ味」と「朝のライチ味」が50円引きになるファミペイクーポンを配信しています。
ローソンのキャンペーン
【マチカフェ20円引き】
1月13日から19日までの期間、マチカフェ「モカブレンド(S)」と「アイスモカブレンド」が20円引きで購入できます。
【カップ麺2個同時購入で100円引き】
1月13日から19日までの期間、対象の日清「カップヌードルBIG」を2個同時に購入すると100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●日清食品 カップヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル カレー ビッグ
●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ
ミニストップのキャンペーン
【Xフライドポテト無料】
1月17日14時から15時まで、ミニストップの公式Xをフォローし「＃バリとXポテ活」「@ministopfan」をつけてXフライドポテトの画像を投稿すると、Xフライドポテト無料クーポンがもらえます。
今週もコンビニ各社でお得なキャンペーンが目白押しです。
（東京バーゲンマニア編集部）