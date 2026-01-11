お正月ムードが抜け、日常が一気に押し寄せ疲れが溜まるこの時期、「次の休みの予定」を立ててリフレッシュしてみるのはいかがでしょうか。温泉大国・日本には、訪れた人の心をつかみ「また来たい！」と思わせる魅力的な宿が数多く点在しています。そこで今回、じゃらん人気温泉地ランキング2026の結果をもとに、「もう一度行ってみたい温泉地ランキング」TOP3を紹介します。

温泉好きが選んだ「もう一度行ってみたい温泉地」は…

年末年始の慌ただしさが落ち着き、「そろそろ日常に戻らなきゃ」と思いながらなかなか体が動かない……という人も多いでしょう。そんな正月明けのだるさをほぐすには、「温泉」が一番。どうせ行くのなら、温泉好きが「また行きたい」と太鼓判を押す、満足度の高い温泉地を選びたいもの。

そこで今回は、株式会社リクルート「じゃらんリサーチセンター」が行った「じゃらん人気温泉地ランキング2026」をもとに、「もう一度行ってみたい温泉地」ランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

調査方法：インターネット上でのアンケートを実施

調査対象：2024年8月〜2025年7月までに『じゃらんnet』を利用した会員

有効回答数：1万2,595人

調査実施期間：2025年9月1日（月）〜2025年9月13日（土）

調査機関：マクロミル

第3位：箱根温泉（神奈川県）

（箱根湯本／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、神奈川県の「箱根温泉」。都心から約1〜2時間とアクセスがよく、思い立ったときにすぐ行ける手軽さが魅力の同所。

箱根温泉は「箱根十七湯」とも呼ばれ、大小17の温泉地が集結。泉質もアルカリ性単純温泉や硫黄泉、酸性泉、塩化物泉など、場所によってさまざまです。複数の温泉を訪れ、お好みの泉質を探すのも乙な楽しみ方です。さらに、大涌谷や芦ノ湖、美術館めぐりなど観光の幅が広く、訪れるたびに違う楽しみ方ができる点も“再訪欲”を高めます。

宿泊施設の満足度も高く、お湯の面がそのまま絶景につながって見える「インフィニティ露天風呂」や美食を堪能できる宿など、「次はあの宿に泊まりたい」と思わせる選択肢が豊富。泉質も多様で、白濁湯から透明湯まで気分に合わせて楽しめるのも醍醐味です。

第2位は前年5位から3ランクアップ、“湯けむり”の街

第2位：別府温泉郷（大分県）

（別府湯けむり展望台／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、大分県の「別府温泉郷」。日本一の源泉数と湧出量を誇る別府温泉は、塩化物泉・硫黄泉・炭酸水素塩泉など、「温泉のデパート」と呼ばれるほど泉質の幅が広いため、行くたびに異なる泉質を楽しめます。

名物の「地獄めぐり」では、個性豊かな7つの“地獄”（自然湧出の源泉）が、地中深くから噴気や熱泥、熱湯が噴出。「海地獄」、「血の池地獄」、「龍巻地獄」、「白池地獄」の4つは、多様な色彩と形態で国の名勝にも指定されています。

さらに、海と山に囲まれた景観、地元食材を使った郷土料理、個性豊かな宿の数々が旅の満足度を高め、訪れるたびに新しい発見があるエリアです。

第1位：草津温泉（群馬県）

第1位に輝いたのは、群馬県にある「草津温泉」。シンボルである「湯畑」では毎分4,000リットルもの源泉が湧き出し、立ち上る湯けむりと硫黄の香りが温泉地らしい情緒を演出します。

強い酸性の泉質は殺菌力が高く、“恋の病以外はなんでも治す”と伝えられるほど効能豊かで、入浴後の爽快感は格別。さらに、湯もみや共同浴場めぐりなど、草津ならではの文化に触れられる体験が多く、訪れるたびに新しい発見があります。

昼と夜で表情が変わる湯畑の景観や、四季ごとに異なる自然の美しさも魅力で、「次は違う季節に来たい」と思わせてくれる温泉地です。

王道には王道になる理由がある

「もう一度行ってみたい温泉地」ランキングTOP3は、草津温泉を筆頭に、別府温泉郷、箱根温泉となりました。

豊富な湯量と個性ある泉質、街歩きの楽しさ、そして季節ごとに表情を変える景観……何度訪れても新しい発見がある懐の深さが、多くの人に「もう一度行きたい」と思われる理由なのでしょう。

初めての人も、再訪の人も。今度の休みには、気になる温泉地をゆっくり巡ってみてはいかがでしょうか。