¹â¶¶À®Èþ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È°áÁõ»ö¾ð¡ÉÌÀ¤«¤¹¡ª¼«¿È¤ÎÁÔÀä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â

¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤àÎ¢ÏÃ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡£
2·î¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¢3·î¤ÎWBC¡¢6·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥Ã¥°¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯¡£1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³Æ³¦¤Î¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤·Ý¿Í¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤òÈäÏª¡£
¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWRESTLE KINGDAM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤Ç26Ç¯¤ËµÚ¤Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿Ãª¶¶¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£
2015Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ãª¶¶¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¼«¤é¤ÎÂç¼ºÇÔ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¶Ã¤¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡Ä¡ª¡¡Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ÆMC¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬¡Ö¤ª¤Á¤ã¤á¡×¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡Ö°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿Ãª¶¶¤Î¡È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Ä¹½£ÎÏ¤Î¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤â¡£
¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤Ï¡¢Ä¹½£¾®ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ö¥¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ë¤âµÚ¤Ö¤Î¤À¤¬¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹½£ÎÏ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤¹¤®¤ë»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡£Ä¹½£ÎÏ¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2·î¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶À®Èþ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤Þ¤º¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢±éµ»¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëMC¶áÆ£¤¬¡Ö¤³¤À¤ï¤ê½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿©¤¤¤Ä¤¯¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ºÎÅÀ¤ËÂç¤¤¯¶Á¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¹â¶¶¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ë»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°áÁõ¤âÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£¤½¤Î°áÁõ¤¬¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢¾ï¤Ë¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¹â¶¶¤À¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¿Æ¤«¤é¶ÄÅ·¤Î°ì¸À¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯Âè6²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÂç²ñ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Î¤ºêÃÒÌé¤¬ÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¤¬¡È¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÏÃ¡É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£