「リカバリーウェアを信頼しすぎでは」専門家も警鐘…「リライブシャツ」リコール騒動に見る、アパレル業界の《責任と課題》

近年、「リカバリーウェア」の注目度が高まっている。多くのメーカーから発売され、CMでもすっかりおなじみとなった商品だが、消費者として本当に気になるのは、「疲労を回復させ、睡眠の質を上げる」という謳い文句通りの効果があるのかだ。事実、一部メーカーの中には“効果を期待できない”としてリコールに追い込まれるケースもある。

「リライブシャツ」リコール騒動が示すもの

疲労医学者の近藤一博氏によれば一般的に使用される「疲労」には2つの意味に分けられる。すなわち、（1）疲れたという疲労感 （2）体の障害や機能低下を原因とした疲労感、だ。たとえば「疲労感を減少させる」は良いが「疲労を減少させる」と言ってしまうと誇大広告になる恐れがあるようだ。

疲労感の程度を測るには、日本疲労学会が作成した疲労感VAS（Visual Analogue Scale）検査という方法がある。ただこれも、精神的疲労感や肉体的疲労感などの設問に対して答えていくものであり、個人の感覚という域を超えるものではない。あくまで、特定の人の日々の変化や何らかの疲労負荷や栄養成分投与などの前後での変化を調べるのに適しているに過ぎない。

それほど「疲労回復」のような表現はグレーゾーンであるわけだ。そうした中で、リカバリーウェア市場の成長に水を差す出来事となったのが、「リライブシャツ」をはじめとする一部商品のリコール問題である。

この件は、単一企業の管理不備として片付けられがちだが、本質的にはリカバリーウェアという新興カテゴリーが抱える制度的・構造的な脆弱性を浮き彫りにした事例と捉えるべきだろう。

リコールの直接的要因は、表示内容や届出区分と実態との乖離にあった。消費者に対して「疲労回復」「身体機能の改善」を想起させる表現が用いられる一方で、法的には一般衣料なのか、一般医療機器なのか、あるいは雑品扱いなのか、その立ち位置が曖昧なまま市場に流通していた点が問題視されたのである。

ここで重要なのは、リライブ商品に限らず、多くのリカバリーウェアが薬機法とアパレル表現の境界線上に存在しているという事実だ。

「機能性の是非」を重要視するよりも…

薬機法において、人体への作用を標榜する場合、その多くは医療機器または医薬品に該当する可能性がある。一方、衣料品は本来、身体機能への直接的効果を訴求しない「一般消費財」として位置づけられてきた。

しかしリカバリーウェアは、血行促進、疲労回復、身体機能のサポートといった“医療的ニュアンス”を含む効能を価値の中核に据えている。このため、表現次第では薬機法上の誇大広告や未承認医療機器と見なされるリスクを常にはらんでいる。

実際、一般医療機器として届出を行っている商品であっても、「何がどこまで可能なのか」を正確に理解している消費者は多くない。遠赤外線による血行促進と、疲労感の軽減、さらには疲労そのものの回復は本来区別されるべき概念だが、マーケティング上は一括りに語られがちである。この言葉の曖昧さこそが、前述のリライブ問題の核心であり、同時に市場全体のリスク要因でもある。

リカバリーウェアを巡る議論は、しばしば「本当に効果があるのか」「プラセボではないのか」という二項対立に陥る。しかしこの構図自体が、市場の成熟を妨げている。

先述の通り、疲労感は主観的指標であり、個人差が極めて大きい。ゆえに、万人に対して明確な効果を保証することは難しい。その事実を無視したまま、過度な効能訴求を行えば、いずれ検証や指摘を受け、ブランド価値を毀損する結果ともなりかねない。

繰り返しにはなるが、リライブのリコール問題は結局のところ、機能性そのものの是非よりも、「どのように説明し、どの立場で売るのか」という姿勢の欠如が招いたものと見るべきだろう。

こうした諸問題を抱えるリカバリーウェアが今後、持続的に市場に定着するためにはどうすればよいのか――。「疲労が回復するか否か」という一点突破型の価値訴求から脱却する必要がある。

流行重視から「信頼を積み重ねる」フェーズへ

重要なのは、睡眠や休息の質を高めるための補助的存在、日常生活におけるコンディショニング習慣の一部といった役割（ロール）としての位置づけを明確にすることだ。これは、医療の代替ではなく、生活改善のサポートであるという線引きを消費者と共有する行為でもある。

リカバリーウェア市場には、アパレル業界とヘルスケア業界の双方の倫理観が求められる。具体的には、効く人・効かない人がいることと継続使用を前提とした商品であること、医学的治療ではないことを明示したうえで、過度な期待を抱かせない表示・広告設計が不可欠だ。短期的な売上を優先する誇張表現は、結果として市場全体の信頼を損ねてしまう。

もはやリカバリーウェアは、単なる流行商品ではなく、アパレル業界が「装う」から「整える」へと進化する過程にある。その進化を持続可能なものにするためには、法規制への理解、科学的知見への敬意、消費者との誠実な対話が欠かせない。疲労回復というテーマは、少子高齢化、労働環境の変化、健康寿命への関心の高まりといった社会構造と強く結びついており、その市場規模の拡大は必然とも言える。

今後、このカテゴリーが持続的に定着するためには、過度な効能訴求から距離を取り、ライフスタイル提案型の商品として成熟していくことが不可欠だ。

そもそも疲労感は個人差が大きく、「誰にでも確実に効く」万能な解決策は存在しない。だからこそ、リカバリーウェアは医療の代替ではなく、日々の休養や生活習慣をサポートする存在として捉え直す必要がある。

法規制を遵守しつつ、科学的知見に敬意を払い、消費者と誠実に向き合う姿勢が、結果としてブランド価値と市場全体の信頼を高める。短期的なブームに酔うのではなく、今回の混乱から何を学び、どのような基準を築くかにかかっている。今、業界に求められているのは、流行を追う速度ではなく、信頼を積み重ねる覚悟なのである。

