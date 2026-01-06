「完璧」「最高にうまい」一流寿司職人がくら寿司をべた褒め。今季マストで頼むべきネタ4選。

2025年12月27日放送の情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）の人気企画に、くら寿司が2年ぶりに参戦しました。

従業員のイチ押しメニュー10品を一流寿司職人がジャッジするという企画です。7人中4人以上から合格の札が上がると、合格となります。

結果は、なんと10品中9品が合格。そのうち、全員が合格の札を上げた"満場一致合格"のメニューが4つありました。そのメニューを紹介します。

回転寿司クオリティを超えてる...

●ゆず寒ぶり（300円）

人気のフルーティーフィッシュシリーズに、ゆずオイル配合のエサで育った寒ぶりが登場。3年かけてじっくり養殖した大型サイズのぶりは、全身トロのように脂が乗っています。

「全く臭くなかったのと、本当にゆずの香りがふわっとして」と話し始めたのは、「銀座 鮨 由う」の尾崎淳氏。養殖＝脂が強いというイメージを覆すさっぱりとした味わいに、終始感動を見せていました。

●【浜名湖産】特上うなぎ（一貫390円）

浜名湖産の「でしこうなぎ」は、大豆イソフラボン由来のエサを与えており、分厚い身と脂乗りの良さが特徴。白焼きを蒸して旨みを閉じ込め、タレづけと焼きの工程を4回繰り返すことで、濃厚な味わいとふっくらとした食感に仕上がっています。

「鮨 やすみつ」の綿貫安秀氏は「回転寿司で出すうなぎのレベルじゃない」、「秦野よしき」の秦野芳樹氏も「香ばしさと柔らかさと皮目の薄さ、全店舗でできる技術が素晴らしい。完璧な商品」と、べた褒めです。

●オーガニックはまち（300円）

日本の水産物として初めてオーガニック認定機構認証を受けた「オーガニックはまち」は、品質・安全性が保障された一皿です。天然素材のエサ使用やストレスのない飼育方法で、引き締まった身にほどよい脂が乗ったハマチが誕生しました。

イメージを覆す臭みのなさに驚きを見せたのは、「鮨 めい乃」の幸後綿衣氏。「脂の質も軽くて綺麗で、食感も良い」と、全体的なクオリティの高さを評価しました。

これらに加え、東日本30店舗限定の「閖上 赤貝」（一貫390円）も、満場一致で合格となりました。

濃厚な甘さとフルーティーな香りを特徴とする閖上（ゆりあげ）産の赤貝は、希少価値の高いブランド貝です。一晩寝かせる工程と貝ひもを乗せるひと手間を加えることで、旨味・風味・食感がアップします。

前回のジャッジからの大進歩に、思わず涙を浮かべる職人も......。「くら寿司さん史上、最高にうまい貝類」「閖上の赤貝として代表して出して全然大丈夫」と、笑みを浮かべながら語ったのは「熟成鮨 万」の白山洸氏。食感、香り、旨味を高く評価しました。

いずれの商品も、なくなり次第終了。気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）