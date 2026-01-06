ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

幅広足でもゆったり履けるしクッション性も抜群！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場!

スクリーンショット 2025-11-12 152449


City-Trails Runner.アーカイブにあるA86 TRAIL SHOEをKEEN DNAを加え現代的なスニーカーにリニューアル。アグレッシブなアウトソールパターンと、一日中履いても疲れにくい履き心地に、クラフトマンシップが宿ったシンプルデザインとなっている。

スクリーンショット 2025-11-12 152455


踏み跡を残さず、耐摩耗性とグリップ性に優れたノンマーキングラバーアウトソール、防滑性を⾼めるアグレッシブなアウトソールパターンを採⽤。

軽量で劣化しにくく、歩⾏時の衝撃を緩和する圧縮成型EVAミッドソールが優れたクッション性を実現。

スクリーンショット 2025-11-12 152503


アッパーにはレザーと軽量で丈夫なリサイクルメッシュマテリアルを採⽤。

スクリーンショット 2025-11-12 152511


幅広足にフィットし、体を柔らかく受け止めてくれる一足となっている。