足元からアクティブ全開！タフなアウトソールと快適さが魅力の【キーン】スニーカーをAmazonでチェック‼
幅広足でもゆったり履けるしクッション性も抜群！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場!
City-Trails Runner.アーカイブにあるA86 TRAIL SHOEをKEEN DNAを加え現代的なスニーカーにリニューアル。アグレッシブなアウトソールパターンと、一日中履いても疲れにくい履き心地に、クラフトマンシップが宿ったシンプルデザインとなっている。
踏み跡を残さず、耐摩耗性とグリップ性に優れたノンマーキングラバーアウトソール、防滑性を⾼めるアグレッシブなアウトソールパターンを採⽤。
軽量で劣化しにくく、歩⾏時の衝撃を緩和する圧縮成型EVAミッドソールが優れたクッション性を実現。
アッパーにはレザーと軽量で丈夫なリサイクルメッシュマテリアルを採⽤。
幅広足にフィットし、体を柔らかく受け止めてくれる一足となっている。
