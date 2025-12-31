¡Ö¥é¥Ö¥Û¶õ¹Á¡×¤³¤ÈµÜºê¶õ¹Á¡¢¼Â¤Ï¡ÈÆüËÜÍ£°ì¡É¤À¤é¤±!?¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÄÁ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Ï
¡¡¡¡µÜºê¸©¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ëµÜºê¶õ¹Á¡£µÜºê¤«¤éÅìµþ¡¢ÃæÉô¡¢´ØÀ¾¤ÎÆüËÜ¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤È¤ÎÄê´ü¹ÒÏ©¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï317Ëü¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÜºê¸©¤Î´Ñ¸÷¶È¤Ê¤É¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖµÜºê¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¶õ¹Á¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤È¤½¤ì¤Ë°ø¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÌë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢¤³¤³¤ò¡Ö¥é¥Ö¥Û¶õ¹Á¡×¤È¸Æ¤Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥ß¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇÍÌ¾¤Ê¶õ¹Á¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö¥é¥Ö¥Û¶õ¹Á¤ÎÄÁÀßÈ÷¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¤·¤«¤·¡¢µÜºê¶õ¹Á¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¤´Ö¤ÎÉ¾È½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆÃÄ§¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Âµ¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿²°¾å¥Ç¥Ã¥¡×¡¢¡ÖÄÅÇÈµßÌ¿Äú¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¡×¡¢¡Ö¶õ¹ÁÆâ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È3¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ç¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢µÜºê¶õ¹Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«½ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µÜºê¶õ¹Á¤Î²°¾å¤ÏÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤³¤³¤«¤é¶õ¹Á¤ÎÁ´·Ê¤äÎ¥È¯Ãå¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¼«ÂÎ¤Ï¤É¤Î¶õ¹Á¤Ë¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢µÜºê¶õ¹Á¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ï¥¨¥¢¥×¥ì¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Î¤¢¤ëÅ¸Ë¾¸ø±à¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¡¢²°¾å¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼ÂÊª¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶õ¹Á¼þÊÕ¤ËËÜÊª¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶õ¹ÁÉßÃÏÆâ¤Ç²°¾å¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³µÜºê¶õ¹Á¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Õ¥È¼Ò¤ÎÁÐÈ¯µ¡C90A¡Ö¥¥ó¥°¥¨¥¢¡×¤È¤¤¤¦µ¡ÂÎ¤Ç¡¢Æ±¤¸µÜºê¶õ¹Á¤Ë¤¢¤ë¹Ò¶õÂç³Ø¹»¤Î·±Îýµ¡¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£25Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆ±³Ø¹»¤Ç·±Îýµ¡¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ç·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¿ô¤ÏÌó1700Ì¾¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¤Î¹Ò¶õÂç³Ø¹»ÀçÂæÊ¬¹»¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤¬ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿»þ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ·±Îý¤ÇÈô¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡¤Ï2012Ç¯3·î21Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇµÜºê¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸½ºß¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤â¥¨¥¢¥×¥ì¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ë²þÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏµÜºê¶õ¹Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ä¶õ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÌã¤¦¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µ¡ÂÎÆâÉô¤â¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¤Î´Ö¤Ç³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Æâ¤òÌµÎÁ¤Ç¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÅ·¸õ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Åù¤ÇÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡Ë¡£
µßÌ¿Äú¤¬Å¸¼¨¡Ä¤Ê¤¼¡©
¡¡µÜºê¶õ¹Á¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤Ï¥¦¥¨¥ë¥«¥à¹¾ì¤È¤¤¤¦Ìî³°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¥·¡¼¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄÅÇÈ¡¦¿å³²ÂÐ±þ·¿¤ÎµßÌ¿Äú¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆâÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎµßÌ¿Äú¤ÏÁ´Ä¹8.7¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý3.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Á¥ÂÎ¤ÏÀø¿å´Ï¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤¬Ê¤¤ï¤ì¤¿¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï25ÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÅÇÈ¤Ê¤É¤ÇÁ¥¤¬²£Å¾¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢³ÆºÂÀÊ¤Ë¤ÏÂÎ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë3ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÈÆ¬¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¤½¤Î¸å¤ÎÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¶õ¹Á»ÜÀß¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¿Ì¸»ÃÏ¶á¤¯¤ÎÀçÂæ¶õ¹Á¤ä¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¾¾Åç´ðÃÏ¤¬ÄÅÇÈ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2014Ç¯º¢¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¡ÖÄÅÇÈµßÌ¿Äú¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òÀ©Äê¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÄÅÇÈµßÌ¿Äú¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ÏÌó50Äú¤ÎÄÅÇÈµßÌ¿Äú¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÜºê¶õ¹Á¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥·¡¼¥À¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤ËÆâÉô¤òÆü¾ïÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÂç·¿ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³¤¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿µÜºê¶õ¹Á¤ÏÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Í»ö¤Ë¤Ï¤³¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥·¡¼¥À¡¼¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤òµß¤¦²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢µÜºê¶õ¹Á¤ÏµÜºê¸©¤ÎÌ±´Ö¤ÎÄÅÇÈÈòÆñ»ÜÀß¤ÎÂè1¹æ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÅÇÈ¤òÈ¼¤¦Âçµ¬ÌÏ¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤³¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÅÇÈµßÌ¿Äú¤ò´º¤¨¤ÆÌÜÎ©¤Ä·Á¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤³¤³¤¬ÄÅÇÈÈòÆñ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Æüº¢¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ò·¼ÌØ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÊóÅª¤Ê°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶õ¹ÁÆâ¤Ë¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤¬ ¥Ñ¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¥×¥ì¥¤¤â²Ä
¡¡ÄÅÇÈµßÌ¿Äú¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¨¥ë¥«¥à¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¶õ¹Á¤Ë¤³¤³¤À¤±¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÀÄÅç¥³¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶õ¹ÁÆâ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
µÜºê¶õ¹Á¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÆâÉô¡£Ãæ±û¤Ï¿á¤È´¤±¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉÛÎ±Àî »Ê»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï21¥ä¡¼¥É¡ÊÌó19¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥¯¥é¥ÖÀìÍÑ¤Î¥ß¥Ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Ñ¥¿¡¼¤È¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡Ê¥ì¥ó¥¿¥ëÅù¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÌµ¤·¡Ë¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜºê¸©¤Ï²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤«¤é¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ1960Ç¯Âå¤«¤é¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤¬¸©Æâ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¡¢µÜºê¶õ¹Á¤Ë¤âÎÙÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇµÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÜºê¶õ¹Á¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ»º¶È¤Ï¶õ¹Á±¿±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀÄÅç¥³¡¼¥¹¤Ï¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤¬¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¶õ¹Á¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¹ÁÉßÃÏÆâ¤Ë¥³¡¼¥¹¼«ÂÎ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³µÜºê¶õ¹Á¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡µÜºê¶õ¹Á¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥ß¡¼¥à¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼ÂÊªµ¡¤¬ÊÂ¤Ö²°¾å¥Ç¥Ã¥¡×¡ÖÄÅÇÈµßÌ¿Äú¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¡×¡Ö¶õ¹ÁÆâ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¤³¤³¤À¤±¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¶õ¹Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸òÄÌµ¡´Ø°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·µÜºê¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¶õ¹Á»ÜÀß¤È¤·¤ÆÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤éÆüËÜÍ£°ì¤ÎÆÃÄ§¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
