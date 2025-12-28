©2003 今 敏・マッドハウス/東京ゴッドファーザーズ製作委員会

年末年始、暇を持て余してる方へ。

今年もあっという間に年末がやってきました。お家でゆっくり過ごせるこの期間。ぼーっとテレビを見るのもいいですが、サクッと映画はどうでしょう。見終わる頃には映画でしか摂取できない満足感が得られるはず。

今回は約90分で見られるおすすめ映画をギズモードのライターたちが選んでみました。1本が短めなので時間のある方はハシゴしちゃいましょう！

『東京ゴッドファーザー』（90分）

クリスマス映画の定番。今敏監督といえば『パーフェクトブルー』や『パプリカ』と言いたくなりますが、年末年始のようなハレの日にはこんな映画があたたかい。AI時代に、この人間臭さのとうとさときたら！（ヤマダユウス型）

視聴：U-Next、YouTube（レンタル）、Amazonプライムビデオ（レンタル）、Hulu（レンタル）

『パパVS新しいパパ』（96分）

継父と実のパパが、どっちがいい父親なのかを競い合うコメディ（＋クリスマス映画）。ウィル・ファレル vs マーク・ウォルバーグ（feat. ジョン・シナ）で見た目も豪華な上に、必死なパパたちの空回りっぷりが面白くも涙を誘う。続編には、さらにメル・ギブソンがウォルバーグのパパとして参戦。世界中のパパに幸あれ。（中川真知子）

視聴：Netflix、U-Next、YouTube（レンタル）、Amazonプライムビデオ（レンタル）、Hulu（レンタル）

『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』(99分)

題名のとおり、KPOPアイドルがデーモンをハントする、アクションミュージカル映画なんですが、彼女たちの本業はアイドルなので歌いながら悪魔を無双するシーンが斬新かつ痛快。

劇中に登場する楽曲はどれも名曲ばかりなので、永遠にサントラをリピートしてます。個人的にお気に入りのキャラは鳩？と猫。続編かサジャ・ボーイズのスピンオフが見たい…。（はらいさん）

視聴：Netflix

『侵入者たちの晩餐』（90分）

2024年に日テレの新春スペシャルドラマとして放送されたバカリズムさん脚本のドラマです。

とある豪邸に侵入する、泥棒なんだけど泥棒じゃなくて、でも泥棒の女性3人組。泥棒コメディとして想定外のことが次々起きるのはよくあることですが、まさかあんなことになるとはねぇ…。しっかり笑ったあとは、誰かと一緒にご飯が食べたくなります。（そうこ）

視聴：Netflix、Hulu

『北極百貨店のコンシェルジュさん』（70分）

お客さんがすべて動物という不思議な百貨店を舞台に、動物たちのさまざまな要望に応えようと奮闘する新人コンシェルジュさんのお話です。アニメなので子供と一緒に観るのにもオススメ。

笑いながら見てるうちに、実はなんだか深い話かも？となり、最後は泣きながら心洗われてしまう、年末年始にもぴったりな内容だと思います。（haco）

視聴：Netflix、Amazonプライムビデオ（レンタル）

『GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊』（82分）

言わずと知れたアニメ版攻殻機動隊の原点です。意外にも90分以下で見れるのですが、情報量が多いので長めの休みに見るのがおすすめ。

2029年。体の一部を義体化（サイボーグ化）した人間で構成された警察特殊部隊公安9課。通称「攻殻機動隊」の活躍を描くTHE・SFですね。

義体化したことで記憶でさえもデータとして扱える世界において、魂とは？自己とは？ということを深く考えさせられる内容なので、改めて年末年始に己を振り返るきっかけになると思います。

1月には攻殻機動隊の新シリーズも始まるので、このタイミングにぜひ。（ohga）

視聴：Netflix、U-Next、Hulu、Amazonプライムビデオ（レンタル）、YouTube（レンタル）

『プラットフォーム』（98分）

何層にも続く部屋が連なった建物。そこに閉じ込められた人々は、上の階層から順々に運ばれてくる食べ物を食べて生き延びる。下の階層になれば地獄。前の階層の人の残飯しかありつけず、もっと下に行けば、もはや食べ物が残っている保証もない。

一瞬ただのB級映画に思えるかもしれないぶっ飛び設定の映画「プラットフォーム」。しかし、描いているのは現実社会の構造的な惨たらしさ。二度は見てほしい。私たちの世界の見方が、1時間半で変わります。（小野寺しんいち）

視聴：U-Next、Amazonプライムビデオ、Hulu、YouTube（レンタル）

