【2026年1月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

U-NEXTで2026年1月に配信予定の海外ドラマ

12月31日（水）

大ヒットサバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』の前日譚にあたるスピンオフ。米カリフォルニア州を舞台に、『ウォーキング・デッド』と同じようにゾンビが大発生した終末世界の様子が、新たな家族の目線を通して描かれる。問題を抱えていたこの家族は、世界の絶望的に事態に直面し、団結して生き延びていく。

『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』シーズン2【独占】

1月9日（金）配信



第75回エミー賞5部門で受賞した『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』の新シーズンがいよいよ登場。救命救急センターを舞台に、命の最前線で戦う医師たちを描く本作。シーズン1の出来事から10か月後を舞台に、大規模な銃乱射事件というトラウマを背負った登場人物たちが、時間をかけていかに心の傷と向き合い、乗り越えていくかを描く。独立記念日の週末、再び多発する緊急事態に直面し、救急外来のスタッフたちが極度の緊迫感の中で奮闘する姿をリアルに描写する。

『ブレイキング・ポイント 銃撃事件までの6日間』

1月9日（金）配信

ドイツ発。ショッピングモールで複数の死傷者を出す銃撃事件が発生。全6話構成で、事件当日までの6日間を1日ごとに描写。事件当日にショッピングモールに偶然居合わせたの5人がそれぞれ抱える問題や過剰なストレスにより、やがて事件を引き起こしかねない精神状態へと追い詰められていく様子が描かれる。

『インダストリー』シーズン4【独占】

1月12日（月）

ロンドンのトップ投資銀行で奮闘するエリート社会人を描く米HBOと英BBCの共同制作ドラマ。

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』【独占】

1月19日（月）

『ゲーム・オブ・スローンズ』の物語より約100年前を舞台に、若き騎士 長身のサー・ダンカン を名乗る放浪の騎士（ダンク）と、彼に仕える従士エッグがウェスタロスを旅する姿を描く。ターガリエン家がまだ鉄の玉座を守り、“最後のドラゴン”の記憶が人々から消えていない時代。重大な使命、強大な敵、そして危険な冒険が、若くして宿命を背負うふたりを待ち受ける。

U-NEXTで2026年1月に配信予定の洋画

1月1日（木）

犬の裁判

フェラーリ

1月5日（月）

九月と七月の姉妹【独占先行】

1月7日（水）

マルティネス

親友かよ

1月12日（月）

プリシラ

1月16日（金）

ファンファーレ！ふたつの音【独占先行】

1月17日（土）

罪人たち【独占】

1月25日（日）

テレビの中に入りたい

ベイビーガール

