uka限定セットで迎える満月ネイル♡Moon study2026予約開始

ネイルケアをもっと自分らしく、心地よく。トータルビューティーカンパニーukaから、満月のリズムに寄り添う「uka Moon study 2026」が登場します。2026年は満月の名前と星座の意味にインスピレーションを受けた特別なカラー展開。自爪を労わりながら美しさを育てたい方に向けた限定アイテムと、充実のケアが叶うスターターセットが予約スタートします♡

満月に寄り添うMoon study2026

2022年に新月のリズムから誕生したmoon study。2026年はエネルギーに満ちた満月のサイクルに着目し、古くから親しまれてきた満月の名前と星座の意味をカラーに落とし込みました。

1月3日の満月は蟹座のウルフムーン。日々の忙しさの中でも、月の満ち欠けを意識しながら爪と向き合う時間を提案します。

限定カラーと輝きを纏うトップコート

uka Moon study 3/Jan

価格：2,750円(税込)

uka top coat Moon Shine

価格：2,750円(税込)

予約対象となるのは、uka Moon study 3/Janとuka top coat Moon Shineの限定カラー2色。

Moon study 3/Janは満月のエネルギーを感じさせるカラーで、トップコートMoon Shineは月の輝きを爪先に宿すような仕上がりに。

シンプルながら奥行きのあるネイルで、指先から気分を高めてくれます♪

内容量：10mL

※12/20～uka直営店、ukakauにて予約

※ネイルカラーは1月3日0時に公開

自爪を育てる限定スターターセット

価格：19,800円(税込)

ukakau限定で登場するフルムーンスターターセットは、ネイルケアを本格的に始めたい方におすすめ。

ベースコートや美容液、ネイルオイル、リムーバー、ハンドケアアイテムまで揃い、満月のリズムに合わせたトータルケアが叶います。限定10セットの特別な内容です。

予約：12/20～ukakauのみ

セット内容：

・uka Moon study 3/Jan

・uka top coat Moon Shine

・uka base coat stay

・uka Hand Clear Mist Amu

・uka better nail serum

・uka nail oil 24:45

・uka nail color remover 12:55

・uka Hand Balm

・ukaメッシュ巾着バッグ

・ミニネイルファイル、ミニネイルシャイナー

満月とともに、指先を整える時間

uka Moon study2026は、ネイルカラーを楽しむだけでなく、自分自身を労わるきっかけをくれる存在。満月のサイクルに合わせて爪と手をケアすることで、日常に小さなリズムが生まれます。

限定セットで始めるネイル習慣は、2026年を健やかに彩る心強い味方に。月の満ちる夜、指先から整えてみませんか♡