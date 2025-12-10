【すみっコぐらし】夜のひとときをすみっコと楽しめる一番くじが登場！
「一番くじ」より、『すみっコぐらし』とコラボレーションした『一番くじ 〜すみっコと夜のひとやすみ〜』が2025年12月20日（土）より全国のコンビニエンスストア・書店・ナムコの店舗などにて順次販売開始される。今回、初めてみにっコがラインナップ！
＞＞＞「一番くじ すみっコぐらし 〜すみっコと夜のひとやすみ〜」の賞品をすべてチェック！（写真17点）
『すみっコぐらし』は、 2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
そんな『すみっコぐらし』に登場する「みにっコ」は、すみっこの小さなお友達の総称で、主に「ざっそう」「ほこり」「とかげ（ほんもの）」「とかげ（にせもの）」「えびふらいのしっぽ」「ふろしき（みにっコver.）」などのキャラクターを指し、すみっコたちの周りにいる、ちょっぴり影が薄いけれど愛らしい存在だ。
今回、初めてみにっコが一番くじにラインナップされる。
賞品は、A賞からC賞は、「えびふらいのしっぽ」「ざっそう」「せつむり」のルームライト。D賞はスリッパ、E賞は、ほこりのほこりとり、F賞は洗顔時に便利なヘアバンドとリストバンドのフェイシャルコレクション。
G賞はガラス、H賞は巾着、I賞はペーパーのコレクションとなる。
そして、ラストワン賞とダブルチャンスキャンペーンは、約37センチとビッグサイズな、とかげのおやすみぬいぐるみ。
夜のひとときをすみっコと楽しめる、一番くじオリジナルアートにも注目してほしい。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
