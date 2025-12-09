DMM通販にて、プラモデルやアクションフィギュアなどを対象にした「プレミアホビー商品抽選販売」を実施している。抽選期間は12月15日15時まで。当選発表は12月17日から4日以内に行なわれる。

今回の抽選販売では、「HG 1/144 サイコ・ガンダムMk-II」「RG 1/144 アカツキガンダム（オオワシ装備）」「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」「MG 1/100 ゼータガンダム Ver.Ka」などの様々なガンプラが対象となっているほか、アクションフィギュア「METAL BUILD ゼータガンダム」も対象商品にラインナップしている。

その他にも、美少女プラモデルより「Figure-rise Standard プルツー」「30MS SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ（エレガンテフォーム）」「30MS オプションボディパーツ タイプMD01［カラーA］」「PUNI☆MOFU 雪トゥ」などのほか、東京マルイのトイガン「リコリス・リコイル・コラボモデル 千束の銃」や「ガンゲイル・オンライン公式コラボモデル AM.45」、鉄道模型、ミニカーなども抽選販売の対象となっている。

なお抽選販売の注意事項として、申込みは1商品につき1人1点までとなっているほか、決済方法がクレジットカードのみとなっている。

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama