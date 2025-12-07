ジョルジオ アルマーニの上品トートバッグ♡日常を格上げ

ジョルジオ アルマーニから、メゾンのアーカイブに着想を得た新作トートバッグが登場♡幾何学的なフォルムに柔らかなペブルドカーフスキンを組み合わせ、控えめながら確かな存在感を放ちます。肩掛けでも手持ちでも美しいシルエットを描き、日常のスタイルに上品さをプラス。台形型と逆台形型の2種類で、素材やサイズ展開も豊富に揃えています♪

上質素材と幾何学フォルムの調和

新作トートバッグは、柔らかなペブルドカーフスキンを使用し、軽やかなアンコンストラクテッド構造で持つ人にしなやかに馴染みます。

台形型はジップ付きインナーポケット、逆台形型は取り外し可能なジップ付きインナーポーチを備え、収納力も抜群♡

スエードやシアリングなどの素材バリエーションとサイズ展開も豊富で、495,000円（税込）W29H20D16cm、693,000円（税込）W44H32D24cmで展開。

日常を格上げする洗練されたデザイン

上部のメタルリングとスプリングフックが開閉をスムーズにしつつ、さりげない造形美を演出。

肩に掛けても手に持っても自然なラインを描き、控えめながら確かな存在感を放ちます♡静かな気品を備え、日々の装いに洗練された印象をプラスできる逸品です。

ジョルジオ アルマーニで上質な毎日を♡

ジョルジオ アルマーニの新作トートバッグは、幾何学的なフォルムと柔らかなペブルドカーフスキンが調和した逸品♡

台形型495,000円（税込）W29H20D16cm、逆台形型693,000円（税込）W44H32D24cmで、収納力も機能性も備えています。

肩掛けでも手持ちでも美しく馴染み、日常の装いに確かな洗練をもたらす上質なハンドバッグです♪