HIBIKAのクリスマスを彩る冬季ギフト♡心ほどける贈り物を贈ろう

四季の移ろいを繊細に映し出す“にっぽんの洋菓子”で人気のHIBIKAから、この冬だけのクリスマスギフトが登場しました。大切なひとへの贈りものにふさわしい華やかさと上品さを兼ね備えたラインアップは、手にした瞬間から心がふわっと温まるような仕上がり♡阪急うめだ本店と日本橋髙島屋店では、美しいラッピングにもこだわった限定品をご用意。贈る側も贈られる側も笑顔になる、とっておきの冬ギフトをチェックしてみませんか。

冬限定の華やかさ「冬のふきよせ〈雪の結晶〉」

見た目の愛らしさと繊細な味わいで人気の“ふきよせ”に、冬だけの限定缶が登場。雪の結晶をイメージした可憐な一缶は、開けた瞬間に気持ちが高まる特別感ある仕上がりです。

小缶は4,540円（本体4,200円）、大缶は6,160円（本体5,700円）。いずれもラッピング代（220円/本体200円）込みで、店頭のみ対応。

無料のかけ紙も用意されており、ギフトとしてそのまま贈りたくなる華やかさです。

日本初上陸も続々！そごう・西武のバレンタインチョコがオンラインで開幕

やさしくほどける食感が魅力のポルボロンには、クリスマス限定フレーバーが登場。

フランボワーズ、ヘーゼルナッツ、ショコラの3種を詰め合わせた特別パッケージは、季節感あふれる味わいが詰まった贈りものにぴったり。

3個入994円（本体920円）、6個入1,944円（本体1,800円）の2サイズで、いずれも店頭限定販売。家族や友人とのささやかな手土産にも最適で、冬のティータイムを穏やかに彩ってくれます♪

心つなぐHIBIKAのクリスマスギフト

冬だけの美しさと優しい味わいを詰め込んだHIBIKAのクリスマスギフトは、大切な1日を特別な思い出に変えてくれる存在。

ふきよせの繊細な彩りも、ポルボロンの可愛らしい食感も、贈られた人の心をそっと温めてくれます。

店頭では季節のラッピングやかけ紙も用意されているので、相手に合わせて贈り方をカスタマイズできるのも嬉しいポイント♡

この冬は、HIBIKAのスイーツで心ときめく時間を届けてみませんか。