モード切替で、鮮度を守る。セレクトゾーン搭載の最先端アイテム【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
野菜も冷凍食品も、すっきり収納できる。2段式で整理も快適な使い心地【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ハイセンスの冷蔵庫は、チルドと冷蔵・野菜モードをボタンひとつで切り替えられる「セレクトゾーン」を搭載。食材に合わせた温度管理が可能で、鮮度を長く保つことができる。
ドアポケットは2リットルペットボトルが4本入っても余裕のある大容量設計。ジャムや調味料などの小物もすっきり収納できる。野菜室はクリアトレー付きの2段式で、大きめ野菜やペットボトルも整理しながら収納可能。
冷凍室も2段式で、アイスクリームや冷凍食品をサイズに合わせて見やすく収納。急凍ボタンを押せば急凍モードに切り替わり、食材の美味しさや食感をしっかり保ったまま素早く凍らせることができる。
使いやすさと鮮度管理を両立させた一台だ。
