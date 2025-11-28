北海道・札幌で地元に愛され続ける人気ベーカリー『DONGURI』と、“北海道の上質な旅と暮らし”をテーマに展開するライフスタイルブランド『TNOC hokkaido』がコラボレーションし、スタッフユニフォームとしてカーディガンが共同開発されました。

この取り組みは、2023年に狸小路4丁目にオープンした『TNOC THE CAFE』のパンメニューを『DONGURI』が監修したことをきっかけにスタート。

パンメニューをプロデュースしてもらったお礼に「『TNOC hokkaido』として、なにかお返ししたい！」と1年にわたり、両社で丁寧に打ち合わせを重ね、何度も試作を行いながら、“こだわり”を詰め込んだユニフォームが完成したそうです。

2025年11月より順次、どんぐり本店／大通店／琴似店／桑園店／大麻店／山鼻店／西岡店／アリオ札幌店／ココノススキノ店／てづくりおむすびでスタッフが着用を開始しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※こちらのカーディガンは非売品です。

北海道Likers編集部のひとこと

北海道の人気ベーカリーとアパレルブランドのコラボレーション第二弾！

胸元には『DONGURI』をイメージしたどんぐりの刺繍が。第一弾のポロシャツ、キャップと合うようにワインドロップのカラーになっています。

ぜひお店でチェックしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

