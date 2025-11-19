最大100×100の盤面に2480個の地雷があるマインスイーパーもプレイできる「Minesweeper Online」
盤面から地雷を一掃するゲーム「マインスイーパー」をオンラインで遊べるサイトが「Minesweeper Online」です。特徴的なのは、盤面を自分でカスタマイズできることです。
マインスイーパー｜Minesweeper Online
https://minesweeper.online/ja/
上記のページにアクセスするとルールが表示されます。
「基本モード」から、基本のマインスイーパーを遊ぶことが可能。
「初級」「中級」「上級」の難易度があり、それぞれ盤面の大きさと地雷の数が異なります。「カスタム」は盤面の大きさと地雷の数をカスタマイズできるモードで、最大100×100の盤面に2480個の地雷があるゲームをプレイできます。
盤面が大きくなると見にくくなりますが、「ズーム」で大きさを調整可能。
100×100の盤面は気が遠くなるほどのサイズなので、時間と精神力に余裕があるときにプレイするのがおすすめ。
クリアすると経験値やコインなどが手に入ります。
コインは、ユーザー同士でアイテムを販売し合う「マーケットプレイス」などで利用可能。
アイテムは装備をクラフトするときなどに用います。
装備は、アイテム獲得量を増加させます。
クレジットカードなどを使ってリアルマネーでアイテムを買うことも可能。アイテムを使えば「アリーナ」など特別なモードへの参加券を獲得できるチャンスが上がります。
そのほか、最後まで論理的に答えを導ける「NGモード」や、他のプレイヤーとクリアまでのタイムを競う「マルチプレイヤー」といった複数のモードが用意されています。