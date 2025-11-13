TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、自身のInstagramを更新。11月9日に放送されたSBS『人気歌謡』でのオフショットを公開した。さらにグループのSNSでは、上半身裸でワイルドに踊るダンス動画も投稿され、大きな話題を呼んでいる。

【写真】TXTヨンジュン黒タンクトップ×ファーの爆イケビジュ【動画】上半身裸で魅せた圧巻ダンス／赤のファーを纏い踊る ／身長差にときめく！KATSEYEダニエラとのダンスも話題に／『人気歌謡』ステージ

■TXTヨンジュン、黒タンクトップ×ファージャケットで魅せるクールなオーラ

ヨンジュンは「and more」とキャプションを添えて、10枚の写真を公開。1、5、6枚目には階段の手すりに腰掛けたショットを投稿し、「Talk to You」のステージで着用した黒のタンクトップとボトムスに、ボリュームのあるファージャケットを羽織った姿を披露した。ダークシルバーのヘアと同系色の瞳が印象的で、クールな中にもしなやかな色気を漂わせている。7枚目では、舌をペロリと出した自撮りショットも。

2枚目では、オールブラックの「Coma」ステージ衣装で階段に寝そべるように座る姿が収められ、3枚目ではクシュッと目を閉じた笑顔を見せた。9枚目にはダンサーチームとの楽しげな集合ショット、ラストではステージ上でファージャケットを脱ぎ捨て、うつ伏せに寝転がる姿を公開。全力でパフォーマンスに挑むヨンジュンの素顔が垣間見える1枚となっている。

SNSでは「今回のビジュも最高」「こんなにファーが似合うのさすが」「階段ショットの足の長さがすごい」「全力で挑む姿が本当にかっこいい」など、絶賛の声が相次いでいる。

■「心臓もたない！」上半身裸で魅せた圧巻ダンス動画も話題

さらに、グループの公式SNSでは、上半身をあらわにしたヨンジュンが「Talk to You」を踊るダンス動画を公開。胸元のネックレスを揺らしながら、引き締まった筋肉の動きまでも表現の一部にするようなワイルドなパフォーマンスを披露した。没入した表情とともに、セクシーかつアーティスティックな魅力を放っている。

コメント欄には「心臓もたない」「かっこよすぎて息止まった」「アーティスト保護はどこ？（笑）」「体のラインが芸術作品」など、ファンの熱い反応が寄せられている。

■動画：赤のファーを纏い踊るヨンジュン

■動画：身長差にときめく！ヨンジュンとKATSEYEのダニエラとのダンスも話題に

■動画：TXTヨンジュン、『人気歌謡』で「Talk to You」「Coma」を披露