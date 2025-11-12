ZDR055

写真拡大

　「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　ドライブレコーダー

ZDR055（コムテック）

2位　ドライブレコーダー

ZDR065（コムテック）

3位　ドライブレコーダー ブラック

DRV-350-B（JVCケンウッド）

4位　ドライブレコーダー

ZDR027（コムテック）

5位　ドライブレコーダー

HDR003（コムテック）

6位　ドライブレコーダー

ZDR043（コムテック）

7位　ドライブレコーダー

ZDR018（コムテック）

7位　前方撮影ドライブレコーダー

DRV-R30S（JVCケンウッド）

9位　ドライブレコーダー

HDR204G（コムテック）

10位　Mio MiVue

MP30 GPS（MiTAC Holdings）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。