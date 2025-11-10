グループLINEで反応したら、負け。個人LINEに送られてくる“大量の写真”に、ウンザリ【ママリ】

ママ友から頻繁に来る写真付きLINEにイライラ

【ママ友の写真付きLINEについて】



ママ友の写真付きLINEがしんどいです。



ママ友が頻繁に写真で何かしら報告してきます。



・『息子くんが嘔吐。』←水を飲まない子なので熱中症。3日連続でこの報告。



・『息子くん、メッシュつけてみた。（写真6枚）』



・『息子くん、スカートに興味あり（写真）』



・『息子くんと、どこどこへ。（写真）』



・『息子くんと、お友達とどこどこへ（写真）』





主に幼稚園のバス停メンバーのグループLINEに送ってきますが、最初は「わあ✨素敵だね！」とか反応を返してました。でもそうすると、グループとは別に個人LINEにまた大量の写真とおでかけ情報が送られてきます。



「いいね！うちは今日ここに行ってきたよ！」とこちらから写真を送っても、こっちの話は完全スルーで自分の話ばかり。Twitter（現X）かよ！って思うほど、日記状態。





また、その子は勉強が好きで、「アルファベットかけた」「歴史の本が好きで、買ってみた」など写真と、その子の日常が送られてきます。あまりに毎日送られてくるので、「すごいね」を言うのも疲れ、リアクションボタンのみにしてます。グループLINEも、通知オフ&非表示で通知の赤マルを見えないようにしてます。



50才に近いママさんで、LINEのアルバムを作るとかは分からないから、と10枚以上写真が送られてきた時なんか「着信か？！」と思うほどブーブースマホがなってます。



正直、毎日会ってる他人の子なんてそんなに興味ないし、お出かけ情報、友達と遊びに行った情報、さらには毎日の嘔吐情報とか、ほんといらない💦



最近はもう、マウントなのか？と思ってしまいます。



お付き合いは最近はバス停で会うのみのお付き合いにしてますが、このLINEがとにかくうざすぎて、げんなりです。



地域がら、もう引っ越したりなどなく、ほぼ一生のお付き合いになるので、全く関わらないわけにもいかず…。





みなさんの周りにこういうママ友いますか？

正直、心の中でウザいと思いますか？



大人な人はきっと「気にしない、スルー」なんだと思うんですが、私はもう嫌だ、と思ったらだんだんLINEが来るだけでイライラしてしまいます。私の器、小さい…😭😭 出典：

園のバス停が同じというだけの関係で、写真付きのLINEを頻繁に送ってくるとなると、少し困ってしまいますよね。特に今後も顔を合わせる機会がある相手だと、はっきり「迷惑」と伝えるのも難しく、関係を断つこともためらわれるものです。



とはいえ、投稿者さんがストレスを感じているのは事実。無理に我慢し続けるのは、心にも負担がかかりますよね。

LINEが頻繁すぎるママ友にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

放置でいいんじゃないでしょうか？

グループラインなんですよね？

プレですが幼稚園のクラスのグループラインはありますが、先生が園での様子などを送ってくださり、保護者はコメントもリアクションもしなくていいとなっています。

なので、幼稚園ママとお子さんとランチしたりした時に写真を撮ったりなどは個人宛に送ってます。

もちろん、ママ友のお子さんが写ってる写真だけです。

色んな親御さんがいるので、苦手だと思うのは自由でいいと思います、SNS交際能力が低い人だなーぐらいでいいんじゃないでしょうかね？ 出典：

いやいや、お相手だいぶ変わってませんか？



私ならフェードアウトしちゃいます。色んな人がいていいと思いますが、私には合わないです💦 出典：

わー😭

完全に同じ人が近所にいて

わたしも困ってます😭

近所だから完全無視はできないし

避けきれないですよね😑



同じくこちらの話は一切聞かない、スルーでLINEが随時送られてきます。Twitter日記じょうたいです。

お出かけ情報だったり子供の行事で写真送ってきたり、とにかく暇さえあればLINEしてきます。

3通既読無視しても4通目も送ってくるくらいでびびってます。



同じような人って他にもいたんですね笑

無視しつつもお構い無しにLINEくるので、わたしも同じくイライラするしほんとストレスです。

自分のことしか考えられないような人とは友達にもなりたくないですね💦 出典：

同じように頻繁なLINEに悩んでいる人も多いようです。普通は返信がなければ送るのを控えるものですが、相手が気にせず続けてくると困ってしまいますよね。下手に返信すると「話を聞いてくれる」と誤解される可能性もあるため、スルーするのがいちばん穏やかな対処かもしれません。



SNSの使い方は人それぞれですが、相手の都合を考えないやり取りは負担になります。常識を求めても難しい相手なら、こちらが自分のルールを決めるのが一番。LINEは未読スルーにして、対面で必要なことだけ話すなど、無理のない距離を保ちたいですね。自分の心を守るためにも、“関わらない勇気”を持つことが大切です。

記事作成: こびと

