¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè11Àá ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î vs ¥é¥Ä¥£¥ª »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè11Àá ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤È¥é¥Ä¥£¥ª¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î10Æü04:45¤Ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Ï¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥Ü¥Ëー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥é¥Ä¥£¥ª¤Ï¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥¶¥Ã¥«ー¥Ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ö¥ì¡¦¥Ç¥£¥¢¡ÊFW¡Ë¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥¤¥µ¥¯¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î3Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥Èー¥Ë¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
56Ê¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥À¥ó¥Õ¥êー¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ú¥¿¥ë¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ô¥ª¥È¥ë¡¦¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
62Ê¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥Ü¥Ëー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Ï33Ê¬¤Ë¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥«¥ó¥¸¡ÊDF¡Ë¡¢37Ê¬¤Ë¥Ú¥¿¥ë¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢52Ê¬¤Ë¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥À¥ó¥Õ¥êー¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥é¥Ä¥£¥ª¤Ï72Ê¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥¶¥Ã¥«ー¥Ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
