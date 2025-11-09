【F1】4年ぶりQ1敗退フェルスタッペン「うまくいかなかった」セッティング変更が裏目に
◇F1第21戦ブラジルGP 予選（2025年11月8日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ）
レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）と角田裕毅がともに予選1回目（Q1）で敗退した。グリップ不足に苦しみ、スプリントレースでは4位だったフェルスタッペンはQ1通過圏内の15番手と0.066秒差の16番手。スプリント13位の角田は0.374秒差の19番手で、予選を走行したマシンの中で最下位だった。
フェルスタッペンのQ1敗退は21年9月のロシアGP以来4年ぶり。前回はパワーユニット（PU）の交換によるグリッド降格が決まっていたため、あえてタイムを出さなかったが、パフォーマンス不足によるQ1敗退はキャリアで初めてだ。スプリントレース後にマシンのバウンドが激しいと訴え、セッティングを変えたが不発。「週末を通して厳しい状況でマシンに手を加えたけど、これは予想外だ」と振り返り、「全く手応えがなかった。グリッップがなかったので、かなりアンダードライブするしかなかった。うまくいかなかった」と話した。
昨年のブラジルGPでは17番グリッドから優勝という離れ業をやってのけたが、ポールポジション（PP）を獲得したマクラーレンのランド・ノリス（英国）を逆転しての総合5連覇はかなり厳しくなった。決勝でPUを交換するかと問われると「必ずしもそういうわけじゃないが、今晩全てを検討する」と答えた。
▽予選順位
(１)ノリス（マクラーレン）
(２)アントネッリ（メルセデス）
(３)ルクレール（フェラーリ）
(４)ピアストリ（マクラーレン）
(５)ハジャー（レーシングブルズ）
(６)ラッセル（メルセデス）
(７)ローソン（レーシングブルズ）
(８)ベアマン（ハース）
(９)ガスリー（アルピーヌ）
(10)ヒュルケンベルク（キックザウバー）
＜以下Q2敗退＞
(11)アロンソ（アストンマーチン）
(12)アルボン（ウィリアムズ）
(13)ハミルトン（フェラーリ）
(14)ストロール（アストンマーチン）
(15)サインツ（ウィリアムズ）
＜以下Q1敗退＞
(16)フェルスタッペン（レッドブル）
(17)オコン（ハース）
(18)コラピント（アルピーヌ）
(19)角田裕毅（レッドブル）
出走せず ボルトレート（キックザウバー）