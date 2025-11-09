◇F1第21戦ブラジルGP 予選（2025年11月8日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ）

レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）と角田裕毅がともに予選1回目（Q1）で敗退した。グリップ不足に苦しみ、スプリントレースでは4位だったフェルスタッペンはQ1通過圏内の15番手と0.066秒差の16番手。スプリント13位の角田は0.374秒差の19番手で、予選を走行したマシンの中で最下位だった。

フェルスタッペンのQ1敗退は21年9月のロシアGP以来4年ぶり。前回はパワーユニット（PU）の交換によるグリッド降格が決まっていたため、あえてタイムを出さなかったが、パフォーマンス不足によるQ1敗退はキャリアで初めてだ。スプリントレース後にマシンのバウンドが激しいと訴え、セッティングを変えたが不発。「週末を通して厳しい状況でマシンに手を加えたけど、これは予想外だ」と振り返り、「全く手応えがなかった。グリッップがなかったので、かなりアンダードライブするしかなかった。うまくいかなかった」と話した。

昨年のブラジルGPでは17番グリッドから優勝という離れ業をやってのけたが、ポールポジション（PP）を獲得したマクラーレンのランド・ノリス（英国）を逆転しての総合5連覇はかなり厳しくなった。決勝でPUを交換するかと問われると「必ずしもそういうわけじゃないが、今晩全てを検討する」と答えた。

▽予選順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ルクレール（フェラーリ）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ハジャー（レーシングブルズ）

(６)ラッセル（メルセデス）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)ベアマン（ハース）

(９)ガスリー（アルピーヌ）

(10)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

＜以下Q2敗退＞

(11)アロンソ（アストンマーチン）

(12)アルボン（ウィリアムズ）

(13)ハミルトン（フェラーリ）

(14)ストロール（アストンマーチン）

(15)サインツ（ウィリアムズ）

＜以下Q1敗退＞

(16)フェルスタッペン（レッドブル）

(17)オコン（ハース）

(18)コラピント（アルピーヌ）

(19)角田裕毅（レッドブル）

出走せず ボルトレート（キックザウバー）