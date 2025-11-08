第2次大戦中の米軍に由来する素材を使用した高級腕時計が誕生/Maroussia Productions for Col&MacArthur

（CNN）時計が大半の人のポケットに収まり、テレビや映画の登場人物が着用するのも当たり前になった現代、時計メーカーCol&MacArthurがセールスポイントにするのは単なる時刻だけではなく、歴史そのものになる。

同ブランドは、ハワイ真珠湾の海水から月の塵（ちり）まで、型破りな素材を時計のストーリーテリングの名の下に使用することで知られる。今回は第2次世界大戦中のノルマンディー上陸作戦を記念し、米軍兵士のヘルメットや雑嚢（ざつのう）、そしてノルマンディーの海岸の砂を使用した製品を発表している。

「人々がこの時計を購入するのは、時刻を知りたいからではない」と、 Col&MacArthurのセバスチャン・コレン最高経営責任者（CEO）は、ベルギーからの電話インタビューで語った。「（時計が）使う人を過去のどこかへと連れ戻してくれるからだ」

コレン氏は、高級腕時計「ノルマンディー 1944」の試作品開発に3年を費やした。同製品には第2次大戦中に米陸軍が標準装備品としたM-1ヘルメットの金属が使われている。ヘルメットはテキサス州ダラスの軍事記念品商から入手。オリジナルの刻印や欠陥部分を残すため、ハンマーではなくプレス機で平坦に加工した。こうして得た金属板は、ベルギーのリエージュにあるブランドの工房で、文字盤に組み込める円形にカットされ、直径43mmのケースに収められた。

これらの時計は受注生産のため、必要なヘルメットの数は販売数次第となる（M-1ヘルメット1個からは腕時計「約20個」分の金属が得られるとコレン氏）。現在、 Col&MacArthurはクラウドファンディングサービス「キックスターター」 のキャンペーンで注文を受け付けており、本稿執筆時点で8万6000ドル（約1320万円）以上が集まっている。

他のデザインの要素としては、ノルマンディー海岸の砂が入った小さなカプセルと、第2次大戦当時に米軍が広く使用したM-1928ハバーサック（雑嚢）から作られたストラップが挙げられる。文字盤には歴史的なオマハビーチの地図も描かれている。オマハビーチは、ユタビーチ、ゴールドビーチ、ジュノービーチ、ソードビーチとともに、連合軍が作戦に使用した五つの上陸地点の一つに与えられたコードネームだ。

ネプチューン作戦としても知られるこの作戦は、史上最大の水陸両用侵攻作戦であり、戦争の大きな転換点となった。M-1ヘルメットは、1944年6月6日のノルマンディー上陸作戦に参加した7万3000人の米軍兵士の大半が着用した。サイズはフリーサイズで、マンガン鋼製の外殻と調整可能な裏地、革製の顎（あご） ひもで構成されていた。

着用者を識別する刻印がないため、個々のヘルメットを特定の兵士や戦闘に関連付けることは多くの場合不可能となる。Col&MacArthurは製品に使用しているM-1ヘルメットについて、実際にノルマンディー上陸作戦で着用されたものだと保証することはできていない。それでも入手元の軍事記念品商が発行する真正証明書は、それらが大規模な欧州解放の作戦中に使用されたことを裏付けている。

Col&MacArthurは、この時計を二つのバージョンで製造。内部機構の違いが価格に反映されることになる。プレミアムな「レガシー」エディション（価格は1749ドル、限定1944個）はスイス製ムーブメント（機械部分）を搭載し、標準バージョン（価格は699ドル）はそれより安価な日本製ムーブメントを搭載する。

倫理的なジレンマも

コレン氏は、世界最大級の軍事収集品見本市であるベルギーのシネイ・ミリタリアでこのアイデアを思いついた。その後ノルマンディーを訪れ、地元の人々と話をし、上陸作戦の地理的背景を理解した。「現場を訪れ、その感触を確かめることが非常に重要だ」と、同氏は説明する。

ヘルメットや雑嚢とは異なり、砂には法律上の障壁があった。フランスの海岸から砂を持ち出すことは法律で禁止されているからだ。ノルマンディー上陸作戦の跡地は土産物を求める人々の格好の標的で、当局は個人で使用する少量の持ち出しは容認しているものの、大量または商業目的での持ち出しには1500ユーロ（約27万円）の罰金が科せられることもある。

コレン氏が地元の首長に許可を求めると、首長のオフィスからはソードビーチから近隣の道路に自然に吹き飛ばされた砂を収集するようアドバイスを受けた。「記憶を尊重したいのであれば、こうしたことをきちんと行うのが極めて重要だ」とコレン氏は指摘した。

時計の生産が始まると、倫理的な問題も浮上すると考えられる。その一つが、雑嚢の染みの部分（兵士の血痕の可能性がある）を腕時計のストラップの裏側に使うのか、それとも染み周辺を完全に使用しないのかという問題だ。「これは一筋縄ではいかない。不快に感じる人もいるかもしれないから。しかし一方で、私にとってはそれを見せるのが非常に重要になる」と、コレン氏は述べた。ただこのジレンマにどう対処するのかについては、明確な答えを示さなかった。「真正性こそが問われている」（同氏）

さらに、歴史的遺物を意図的に破壊してよいのかという、より広範な倫理的問題もある。M-1ヘルメットは大量生産され、1941年から45年の間に2000万個以上が製造された。コレクター市場では比較的よく見られる品で、通常は1個あたり数百ドルで売買される。千ドル単位の値が付くことはないこれらのヘルメットを高級品としてリサイクルするという自身の決断が批判を招きかねない理由も、コレン氏は理解している。

「プロジェクトに取り組むたび、我々は自分たちに対して真剣な問いを立てる。『そこに敬意はあるか』と」と、コレン氏。その上で同氏は、「歴史から学ばない者は、同じことを繰り返す運命にある」という、ウィンストン・チャーチルの言葉を引用した。

「それはまさに今、起きていることだ」と、コレン氏は主張する。「だからこそヘルメットは倉庫に眠るのではなく、時計に生まれ変わる。それは感情を呼び起こし、日々我々に思い起こさせる。過去に何があったのかを」

◇

原文タイトル：The ‘D-Day watches’ made from WWII helmets - and beach sand from Normandy（抄訳）