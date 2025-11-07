楽しさ見違えるブースト・モード

ホンダ・スーパーワン・コンセプト（英国名：スーパーN）への試乗時間は限られたが、大きな期待を抱かせるものだった。プロトタイプを、カーブが連続するコースで数周走らせたが、安定性や操縦性は秀抜。運転の感覚を強めることにも、腐心されたことは明らかだ。

【画像】UK編集部も歓喜！スーパーワン・コンセプトとホンダのEVのたち 全109枚

デフォルトのドライブモードは、電動コンパクトカーらしく穏やか。発進加速は鋭いものの、30km/h超辺りから穏やかになる。気持ちが高ぶることはないが、洗練度は高い。



ホンダ・スーパーワン・コンセプト（スーパーN／プロトタイプ）

ところがブースト・モードへ切り替えると、楽しさが見違える。アクセルレスポンスはシャープになり、フロントタイヤを駆動するモーターは全力が開放される。

加速は驚くほど強力。オリジナルの64psを、遥かに上回るパワー感だといっていい。感覚的には、フィアット500eやミニ・クーパー Eと同じくらい。混雑した都心部への通勤時間が、面白くなることは間違いない。

シビック・タイプRへ似た人工音の響き

人工のエンジン音は、特定のモデルをサンプリングしたわけではないと主張されるが、シビック・タイプRへ載る4気筒ターボへ酷似している。これが、思わず笑ってしまうほど気分を盛り上げる。

バッテリーEVの中には、少し試して、聞き飽きてしまうようなフェイクサウンドもある。だが、スーパーNの響きは、それと一線を画すように思えた。



ホンダ・スーパーワン・コンセプト（スーパーN／プロトタイプ）

擬似的に7速MTを模した変速も、驚くほどリアル。トルク感は、ギアを変える毎に変化し、一気にシトダウンしてロケットダッシュを決めることも可能。仮想のレッドライン付近を長めに保つと、燃料がカットオフされるように回転数が落ちる仕掛けもある。

低い重心で敏捷な身のこなし

見た目は軽自動車らしく背が高めだが、駆動用バッテリーの搭載位置が低く、ガソリンエンジンのスポーツカーより重心は低いとホンダは主張する。これにワイドなトレッドと、ボディの四隅へ配置されたタイヤ・レイアウトが相乗する。

つまり身のこなしは敏捷で、スタビリティも高い。ステアリングの手応えは足りないかもしれないが、反応はクイック。ボディロールも印象的なほど抑えられていた。シャシーが、しっかり強化されているのだろう。



ホンダ・スーパーワン・コンセプト（スーパーN／プロトタイプ）

ヘアピンからの加速時は、軽いトルクステア。幅185のヨコハマ・アドバン・タイヤが堪え、リミテッドスリップ・デフなしでもラインが酷く乱れるほどではなかったが。

ホンダによれば、英国導入に向けて、グレートブリテン島で徹底的なテストを実施したという。だが、どんな専用チューニングが施されたのかは、教えてくれなかった。傷んだアスファルトに合わせて、人工エンジン音のボリュームは上げたという。

英国上陸を喜ばずにいられない

第一印象の限り、相当に面白そうなEVといえるだろう。しっかり、運転の楽しさへ視点が置かれている。反面、英国市場での競争力を測るには、不明なことが多すぎる。フォルクスワーゲンID.1や、電動へ一新するルノー・トゥインゴも控えている。

それでも、スーパーNの英国上陸を喜ばずにいられるだろうか。EVへ懐疑的な人も納得するであろう、魅力がある。小柄でお手頃で、存在感がちゃんとある。広く受け入れられるホンダになるはずだと、筆者は感じた。もっと多くの情報を、早く教えて欲しい。



ホンダ・スーパーワン・コンセプト（スーパーN／プロトタイプ）

◯：英国の道にもぴったりなサイズ 小柄な家族なら快適に過ごせる車内 運転の楽しさを引き上げる人工のエンジン音と疑似的な変速

△：不明な情報が多すぎる クラスをリードする航続距離と急速充電ではなさそう プロダクトとしてはホンダeの方が魅力的だった