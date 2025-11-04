ぷるもち食感がやみつき！　ゴンチャ新作「台湾豆花 パール」は贅沢なご褒美ティー

ゴンチャから、台湾スイーツの「豆花（トウファ）」を使った新作ドリンクが登場！ なめらかでぷるぷるの豆花と、もちもち食感のパールを組み合わせた「台湾豆花 パール」シリーズが、11月6日より期間限定で発売されます。

ひと足先に開催された新作発表会で試飲してきたので、その魅力をレポートします！

■クルーチャンピオンから誕生した“アジアンスイーツティー”

今回の新作「台湾豆花 パール ミルクティー／ジェラッティー」は、次なるアジアンスイーツとして注目される“豆花”を使ったデザートティー。

豆花は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥スイーツで、ヘルシーなのに満足感があると人気上昇中です。そんな話題のスイーツをベースにしたこの商品は、ゴンチャのクルーが考案したアイデアを商品化する「クルーチャンピオンシップ」で、400件以上の応募の中から選ばれた渾身の一杯なんだとか。

使用される豆花は、ゴンチャのお茶に合うように開発されたオリジナルだそうです。ひと口飲むと、ふわっと広がる豆乳の香りとやさしい甘みが心地よく、芳醇なブラックミルクティーと絶妙にマッチします。

仕上げにはチョコレートソースをトッピングし、まろやかさの中にアクセントをプラス。

今回は定番の「ミルクティー」と、ひんやりリッチな「ジェラッティー」の2種がラインナップしました。

■2つの食感が楽しい、デザート感覚の一杯

◇もちもちぷるぷる食感が楽しい「台湾豆花 パール ミルクティー」

ぷるぷるの豆花と、もちもちのパールを合わせた「台湾豆花 パール ミルクティー」は、ひと口ごとに食感のコントラストが楽しい一杯。口の中で豆花のやさしい甘みと紅茶の香ばしさが広がります。

さらに仕上げにトッピングされたチョコソースが良いアクセントに。混ぜながら飲み進めると、味が変化し最後まで飽きずに楽しめます。

◇デザートのような贅沢感。「台湾豆花 パール ジェラッティー」

「台湾豆花 パール ジェラッティー」は、豆花とパールを一度に味わえるフローズンティー。

芳醇なブラックミルクティーの香りに、豆花とパールの異なる食感、そしてフローズンティーのシャリシャリ感が重なり合い、まるでスイーツのような満足感です。冷たいのにどこかほっとする、贅沢な一杯となっています。

■飲むほどにハマる“ぷるもち”食感！

どちらも飲みごたえがあり、デザートタイムや小腹満たしにもぴったり。豆花の優しい甘味で後味はすっきりとしているので、大人でも飲みやすい一杯になっています。

“ぷるぷる×もちもち”の2つの食感が一度に味わえる、まさに新感覚のご褒美ティーです。ぜひこの機会に、ゴンチャ独自開発の豆花の風味を楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

・サイズ/価格

台湾豆花 パール ミルクティー （ICED/M）650円

台湾豆花 パール ジェラッティー （FROZEN/M）680円

豆花（トウファ）90円

・販売店舗

全国のゴンチャ全店

・発売日

2025年11月6日

（マイナビウーマン編集部）