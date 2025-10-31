「知らないSUZUKAがいた！」新しい学校のリーダーズ・KANON＆RIN、初声優＆一人二役のSUZUKAを絶賛
（左から）パーソナリティのKANON、RIN
――SUZUKAが声優に初挑戦！
KANON：2026年1月1日に公開される映画「迷宮のしおり」の主題歌「Sailor, Sail On」を担当させていただきます！
RIN：ありがとうございます。
◢◤ ◥◣— 映画『迷宮のしおり』公式 (@meikyu_shiori) October 13, 2025 https://twitter.com/meikyu_shiori/status/1977841774765703379?ref_src=twsrc%5Etfw
映画『#迷宮のしおり https://twitter.com/hashtag/%E8%BF%B7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』
《本予告映像》解禁
◥◣ ◢◤
🎤主題歌は
#新しい学校のリーダーズ https://twitter.com/hashtag/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
「Sailor, Sail On」に決定🚢📣
脱出せよ📱👣⚡️
アイツ（わたし）が億バズする前に─。
🎥𝟭.𝟭【𝗧𝗵𝘂.】𝗥𝗢𝗔𝗗𝗦𝗛𝗢𝗪 pic.twitter.com/PSZVf6RMts https://t.co/PSZVf6RMts
KANON：この映画は、SUZUKAが声優を初挑戦ということで、私たちも見たんだよね。
RIN：初号試写に行ってまいりました。
【第38回東京国際映画祭🎞️】— モデルプレス (@modelpress) October 27, 2025 https://twitter.com/modelpress/status/1982698534127411257?ref_src=twsrc%5Etfw
新しい学校のリーダーズ・SUZUKA
レッドカーペットでもセーラー服貫く🔥
齋藤潤らとともにファンサ応じる
🔻さらに写真を見るhttps://t.co/xw8ScGmBUo https://t.co/xw8ScGmBUo#TIFFJP https://twitter.com/hashtag/TIFFJP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #迷宮のしおり https://twitter.com/hashtag/%E8%BF%B7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw @suzuka3sister https://twitter.com/suzuka3sister?ref_src=twsrc%5Etfw @meikyu_shiori https://twitter.com/meikyu_shiori?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/AbkmKWAaml https://t.co/AbkmKWAaml
KANON：見させていただきました。知らないSUZUKAがいました！ というか、SUZUKAということを忘れました。
RIN：ね！ 1人で二役の主演を、初声優にして務めるって本当にすごいことだし、SUZUKAも本当にいろんな気持ちで挑んだのかなとか。挑んでいる最中もちょっと話は聞いていたから、どんな作品になったんだろうなって思っていたけど、本当に素晴らしかったね。
KANON：その主題歌が聴こえた瞬間の、なんとも言えない気持ち？ すごく大事なところで流れるんですよね。それがすごく嬉しかったです。
RIN：で、こちらは本予告映像も公開になっていまして、そちらで楽曲の一部が聴けるので、ぜひ皆様聴いてください。これから、これから広がる……？
KANON：Arigatoに続けようとした？
RIN：Arigatoに続けようとして、どうやろうかなって！
KANON：頑張って！RINちゃん！
RIN：まず、声優を頑張ってくれたSUZUKA、Arigato！ そしてこれから、たくさんこの映画を見て、「Sailor, Sail On」を聴いてくれるみんなもArigato！ 先に言っておきます！
KANON：Arigato！ よろしく！
パーソナリティのKANON
