MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。10月27日（月）の放送では、SUZUKAが声優に初挑戦した映画「迷宮のしおり」に言及しました。

（左から）パーソナリティのKANON、RIN



――SUZUKAが声優に初挑戦！

KANON：2026年1月1日に公開される映画「迷宮のしおり」の主題歌「Sailor, Sail On」を担当させていただきます！

RIN：ありがとうございます。



KANON：この映画は、SUZUKAが声優を初挑戦ということで、私たちも見たんだよね。

RIN：初号試写に行ってまいりました。



KANON：見させていただきました。知らないSUZUKAがいました！ というか、SUZUKAということを忘れました。

RIN：ね！ 1人で二役の主演を、初声優にして務めるって本当にすごいことだし、SUZUKAも本当にいろんな気持ちで挑んだのかなとか。挑んでいる最中もちょっと話は聞いていたから、どんな作品になったんだろうなって思っていたけど、本当に素晴らしかったね。

KANON：その主題歌が聴こえた瞬間の、なんとも言えない気持ち？ すごく大事なところで流れるんですよね。それがすごく嬉しかったです。

RIN：で、こちらは本予告映像も公開になっていまして、そちらで楽曲の一部が聴けるので、ぜひ皆様聴いてください。これから、これから広がる……？

KANON：Arigatoに続けようとした？

RIN：Arigatoに続けようとして、どうやろうかなって！

KANON：頑張って！RINちゃん！

RIN：まず、声優を頑張ってくれたSUZUKA、Arigato！ そしてこれから、たくさんこの映画を見て、「Sailor, Sail On」を聴いてくれるみんなもArigato！ 先に言っておきます！

KANON：Arigato！ よろしく！

パーソナリティのKANON



