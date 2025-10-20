「一番くじ 鬼滅の刃 ～姉の仇～」が11月29日に発売。童磨としのぶのフィギュアがラインナップ
【一番くじ 鬼滅の刃 ～姉の仇～】 11月29日 発売予定 価格：1回790円
全1種
全1種
全1種
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬼滅の刃 ～姉の仇～」を11月29日に発売する。価格は1回790円。
本商品は「鬼滅の刃」のキャラクターをモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。本弾では「『鬼滅の刃』無限城編」でも印象的な蟲柱・胡蝶しのぶと上弦の弐・童磨がフィギュアで登場する。C賞には幼少期の童磨のフィギュアもラインナップする。
また、10月30日に全ラインナップの公開が予定されている。
A賞 胡蝶しのぶ フィギュア～やらなきゃならないことがある～
全1種
サイズ：約13cm
B賞 童磨 フィギュア～上弦の弐～
全1種
サイズ：約15cm
C賞 童磨 フィギュア～幼少期ver.～
全1種
サイズ：約10cm
ラストワン賞 童磨 フィギュア～上弦の弐～ラストワンver.
サイズ：約15cm
⚔️一番くじ 鬼滅の刃 ～姉の仇～⚔️- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) October 20, 2025
2025年11月29日発売決定
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣https://t.co/uLqD6i2c1n
上弦の弐、童磨としのぶがフィギュア化!!
姉の仇を討つ⚔️激闘が蘇る🦋
10月30日全ラインナップ解禁予定👀✨
お楽しみに!!#一番くじ #鬼滅の刃 #無限城編 pic.twitter.com/yShlKVeNPe
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable