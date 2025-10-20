【一番くじ 鬼滅の刃 ～姉の仇～】 11月29日 発売予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬼滅の刃 ～姉の仇～」を11月29日に発売する。価格は1回790円。

本商品は「鬼滅の刃」のキャラクターをモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。本弾では「『鬼滅の刃』無限城編」でも印象的な蟲柱・胡蝶しのぶと上弦の弐・童磨がフィギュアで登場する。C賞には幼少期の童磨のフィギュアもラインナップする。

また、10月30日に全ラインナップの公開が予定されている。

A賞 胡蝶しのぶ フィギュア～やらなきゃならないことがある～

全1種

サイズ：約13cm

B賞 童磨 フィギュア～上弦の弐～

全1種

サイズ：約15cm

C賞 童磨 フィギュア～幼少期ver.～

全1種

サイズ：約10cm

ラストワン賞 童磨 フィギュア～上弦の弐～ラストワンver.

サイズ：約15cm

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable