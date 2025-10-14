「反則級のかわいさ」玄関で待つモフモフ犬→お出迎えの姿に4.3万いいね「ぬいぐるみかと」【ママリ】

玄関を開けたらモフモフ、癒やしのお出迎えに4.3万いいね

愛犬のかわいい姿を見ると、つい写真を撮りたくなりますよね。投稿者・レノン&れあるさんの愛犬・れあるちゃんはモフモフが特徴のかわいい男の子。多数の愛らしい写真をXでも見ることができます。





中でも、犬好きさんから注目を浴びた写真は…？

©Renon_Rearu

©Renon_Rearu

玄関あけたらすぐモフモフ

落ち着いた風情のある日本家屋の玄関を開けると、モフモフでかわいいワンコが。こんな光景、最高の癒やしですよね。ギュっと抱きしめたり、ナデナデしたり、モフモフの中に顔をうずめたいという衝動にかられそうです。



この投稿には「犬好きにはたまらないかわいさ」「優しく触ってみたい」「疲れも一気に癒やされそう」などのリプライが寄せられていました。



れあるちゃんのモフモフショットはさまざまなパターンがあり、シリーズ化しているもよう。かわいい写真がXでたくさん見られます。日本家屋とモフモフのワンコが絶妙にマッチした、心温まる写真の紹介でした。

怒られちゃう？ご主人の反応にドキドキする犬に12万いいね！

いくじ🐻‍❄️むちゃさん宅では真っ白な犬・むちゃくんを飼っているそう。ふわふわとした体毛とクリクリとした目が愛くるしいむちゃくんは「犬ってこんなにも表情豊かなの？」と驚くほど、とても愛くるしい表情をすることができます。

©︎zknc_

家に落ちてるもの拾ってくると構ってくれるって知ってるから拾ってくるけど物によっては怒られるのでこれはどっちかなと思ってドキドキしてる



ちなみにこれは子の大事なカードだったので子にかえして！って追いかけ回されました(むの方が足が速いので子が負けました)

いくじ🐻‍❄️むちゃさんに構ってほしくて何やらくわえてきたむちゃくん。その表情はどこか不安げで「これって大丈夫なやつですか？」と言わんばかりです。



「構ってほしいけれど、怒られるのは嫌…」という気持ちが表情に出ていてかわいいですよね。ちなみにこれはお子さんの大事なカードだったため、追いかけ回され、なんとかむちゃくんが逃げ切ったそう。オチもかわいすぎるエピソードですよね。



この投稿に「最高に可愛いくて癒されました」というリプライがついていました。表情豊かなむちゃくんに癒やされるとともに、愛らしいペットとの生活が羨ましくなるような1枚でした。

口がへの字に…大寝坊した飼い主、愛猫からの圧に8.8万いいね

ペットが毎日同じ時間にご飯を要求してくる…なんてことはありませんか？食器の近くで待っていたり飼い主を起こしに来たりすることも。



愛猫と暮らす投稿者・もん(@marukotokinako)さんはある日、大寝坊をしてしまい「やってしもーたー！」と猫用食器に目を向けると、そこには鬼の形相でご飯を待つ愛猫のまるこちゃんが。反省せざるを得ないほど、ご立腹な様子の表情に注目です。

©marukotokinako

©marukotokinako

やってしもーたー！

年に何度かある大寝坊😵‍💫

食器の真横でジッと座って待っていたまるこちゃん。厳しい目で口をへの字にしています。これは相当怒っているように見えますね…。クローズアップされたまるこちゃんの表情から、より迫力が感じられるのではないでしょうか。



この投稿には「吾輩はオコである。ご飯はまだない」「起こさないのが偉い👏」といったコメントが寄せられていました。中にはご飯の時間を過ぎると愛猫が起こしに来るという飼い主も。まるこちゃんから猫パンチが飛んでくる前に、ご機嫌を直してもらわないといけないかもしれませんね。飼い主さんと愛猫が視線で語り合う瞬間が想像できる、素敵な投稿でした。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）