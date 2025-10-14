´Ø±©¤Î¸Î¶¿¡¢ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¡¡Ãæ¹ñ¡¦»³À¾¾Ê±¿¾ë»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶10·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾Ê±¿¾ë»Ô¤Ï¡¢»°¹ñ»Ö¤Î±ÑÍº¡¦´Ø±©¡Ê¤«¤ó¡¦¤¦¡Ë¤òº×¤ë´ØÄëÉÀ¡Ê¤Ó¤ç¤¦¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¹ñÆâºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä²ò½£´ØÄëÉÀ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Æ±»Ô¤Ï¡¢XR¡Ê¥¯¥í¥¹¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¡á²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ä³ÈÄ¥¸½¼Â¤Ê¤É¤ÎÁí¾Î¡Ë¥Õ¥ë´¶³Ð¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡¢´Ø±©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥ÖÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë³×¿·¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÅÂå¤È¸½Âå¤ò·ë¤ÖÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò´Ñ¸÷µÒ¤ËÄó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¸ÅÀÒ¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¡¦´Ø±©ÅÁ¤Ë¤Ï¡Ö´Ø±©¤Ï»ú¡Ê¤¢¤¶¤Ê¡Ë¤ò±ÀÄ¹¤È¤¤¤¦¡£¤â¤È¤Î»ú¤òÄ¹À¸¤È¤¤¤¤¡¢²ÏÅì·´²ò¸©¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø±©¤Î¸Î¶¿¤Ï±¿¾ë»Ô²ò½£ÄÃ¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ±ÄÃ¤Ï¸½ºß¡¢´Ø±©Ê¸²½¤ò¿ò·É¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ä¿®Êô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆ´¤ì¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¿¾ë»Ô¤Î²ò½£´ØÄëÉÀ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë´Ø¸ø¡Ê´Ø±©¡ËÊ¸²½¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³´Û¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿XR¥Õ¥ë´¶³Ð¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡ÖÀé¸Å±ÀÄ¹¡¦´ØÄëÉúËâ¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»³À¾±¿¾ëÂè36²ó´Ø¸øÊ¸²½´Ñ¸÷¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê·Á¼°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÅ¸¼¨¤¬¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÌÜ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦´Ø¸øÊ¸²½¸òÎ®Å¸¡×¤Î²ñ¾ì¥Û¡¼¥ë¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î´ú¤ä¼§´ï¡¢³¨²è¡¢µÇ°¥á¥À¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô½½ÅÀ¤Î¼ÂÊª¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÂ©¤Å¤¯´Ø±©Ê¸²½¸òÎ®¤ÎÂÀ×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö»°¹ñ±éµÁ¡×¤È´Ø±©¤ÎÊª¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢´Ø±©¤Ï¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¦ÇäÈËÀ¹¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥à°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤ÀïÆ®ÎÏ¤ÈÍ¦ÌÔ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤Þ¤«¤ÊÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â168¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë3Ëü¥«½ê°Ê¾å¤Î´ØÄëÉÀ¤ä´Ø±©¤òº×¤ë²ñ´Û¡Ê½¸²ñ½ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£²ò½£´ØÄëÉÀ¤Ï¡¢40°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î´ØÄëÉÀ¤ä´Ø¸øÊ¸²½¸¦µæ²ñ¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎ¤È¡¢ÂÐÌÌ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊ¸²½¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/²¦â«¡¢ÍÌÚï¸÷¡Ë