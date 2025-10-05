全3回の第1回

還暦過ぎたら余生は隠居？ いやいや、齢（よわい）60前後＝アラ還で世に出る形になった人もいる。俳人の夏井いつきさん（68）、紅白歌手の秋元順子さん（78）、映画監督で作家の松井久子さん（79）。ノンフィクション・ライターの西所正道氏が三人の「花開くまで」をつづる。

＊＊＊

【写真を見る】着物のイメージだけど洋装もお似合いの夏井先生

NHK連続テレビ小説「あんぱん」もいよいよ大団円を迎えたが、「アンパンマン」の原作者やなせたかしさんが、テレビアニメ「それいけ！ アンパンマン」でブレイクしたのは69歳の時だった。

やなせさんは著書『絶望の隣は希望です！』の中で、人生を満員電車になぞらえて、こう記している。

夏井いつきさん（撮影：後藤さくら）

〈ぎゅうぎゅう詰めの満員電車は嫌だ、もう耐えられないと降りてしまったら、それでおしまい〉〈諦めないで、ひとつのことを思いを込めてやり続けていると、ちゃんと席が空いて出番はやってくるのです〉

「還暦」が近づくと、自分は果たして「席」に座れるのかと不安になるが、60歳前後の「アラ還」からグイグイ世に出てブレイクした人はどんな歩みを経てきたのか。三人の“アラ還ブレイカー”に話を聞いた。

“俳人になります”と学校を退職

まずは、56歳の時「プレバト!!」（TBS系）に出演しブレイクした俳人の夏井いつきさんだ。

夏井さんといえば、俳句の前ではみな平等とばかりに、名だたるゲストの俳句であろうと「才能ナシ」などと評し、遠慮なく添削する。その小気味よさと解説の分かりやすさで俳句ファンは確実に増えた。

そもそも夏井さんが俳句にのめり込んだきっかけは、中学教師時代に書店で手に取った黒田杏子（ももこ）さんの句集。中でも〈昼休みみじかくて草青みたり〉という句は、昼休みの時間もないぐらい仕事にてんてこ舞いする夏井さんの気持ちに刺さった。

「俳句って見聞きしたり感じたりしたことを、季語を媒介に真空パックしたもの。それが読者の持つカギで解凍されて五感に飛び込む。俳句という文芸の本質に気付かされました」

黒田さんの弟子になると勝手に決めて、彼女が選者の雑誌に投句を始める。最初の投句で選評が付き「よっしゃー！」と歓喜し作句を続けていたが、30歳の時、家庭の事情で教師を辞めざるを得なくなる。その際、学校に伝えた退職の理由が“俳人になります”。

「教師は大好きな仕事だったから、自分を納得させようとたんかを切ったんです」

ひょうたんから駒というが、教師への未練を断ち切るために口にした言葉が現実になるのだから人生は面白い。子育てや介護、家事の傍ら投句し、句会にも行き腕を磨いた。

60代でも若手と言われていた俳句界

夏井さんが気になったのは俳句結社で進む高齢化である。当時、60代でも若手と言われていたのだ。

「こんな面白い俳句を廃れさせてはいかん、元教員という立場で俳句の種をまく活動をさせていただこうと。俳句は高尚なものではなくて、感じたまま表現すれば誰でも作れることを伝えたかったのです」

その志を後押ししたのは、夏井さんが住む「俳句の都・松山」と「若さ」だった。

「句会に行っても若いから目立ったんです。珍しいからメディアにも知られるようになって、俳句の都のテレビ局ですから俳句に関係した番組を作っていて、それに出ないかとか、新聞でコラムを書かないかと声がかかるようになりました」

1991年に始まったNHK松山放送局制作の「俳句王国」もその一つ。金子兜太ほか大御所とたびたび共演し、後継の公開番組「俳句王国がゆく」では主宰に。

さらにカルチャーセンターの講師にも誘われる。最初は初心者コースを担当していたが、自分の刺激になると思って「ライバル俳人養成講座」を新設したら、同世代、県外からも受講者が来るようになった。

子ども2人を俳句の稼ぎで養うことに

97年には、地元の名門校・愛光中学校で特別授業を行い、その形式を発展させた「句会ライブ」がライフワークになる。作句方法のレクチャーをした後生徒に俳句を作ってもらい、その中から秀句を数作選んでみんなで解釈や感想を言い合いながら鑑賞を深める形が整っていった。

「句会ライブは、コミュニケーションの演習だ」

そう感じた夏井さんは、全国の学校長が集う会が松山で開かれた際に登壇し、句会ライブの魅力を熱弁した。すると全国の学校から句会ライブの依頼が急増。また、全国の高校生が松山に集まり、俳句の創作力と鑑賞力を競う「俳句甲子園」の立ち上げにも関わる。

精力的に活動する中で2001年、離婚を経験する。子ども2人を養っていかねばならない。その頃、俳句は夏井さんの生業になってはいたが、それにしても当時、俳句だけで生計が立てられるのは一握りだった。

「よくも無謀なとは思います。でも俳句でお金を頂くのであれば、引き続き俳句のお役に立つ仕事をしないと、（松尾）芭蕉様にも（与謝）蕪村様にも申し訳がたたないと思いました」

「浜田さんも“俳句なんてつまんねー”と思っていたはず」

その後も夏井さんは句会ライブに情熱を注ぎ、メディアにも数多く出演するなど活動のギアを上げていく。すると13年、「プレバト!!」からお声がかかる。

「バラエティー番組ですから、広範囲に俳句の種がまけるとお引き受けしたんです。当初は単発の依頼でした。たぶん司会のダウンタウン・浜田（雅功）さんも“俳句なんて絶対につまんねー”と思っていたはずですよ。でもやってみたら、着物を着たおばちゃんが、ダメなものはダメ！という。浜田さんは“俳句、おもろ！”と机を何度もたたいて笑っていました」

番組プロデューサーは「この添削は見せ場になる！」と興奮。収録が終わった直後、夏井さんはスケジュールを押さえられ、レギュラー化も決まった。

大御所からも反応が。

「兜太先生には『夏井君、あんな下手くそなもん、直さなくていいよ』と苦笑いされました。でも手直しする過程が俳句のメカニズムの勉強になるため、自分が一番得しているかもしれないんです。杏子先生も入院中に“病院のおじいさん、おばあさん、みんな『プレバト!!』見てるのよ”と激励してくださいました」

「俳句を始めると、退屈ということがなくなる」

18年には「放送文化基金賞（個人・グループ部門）」を受賞。「全国的な俳句ブームをけん引した」ことが評価され、俳句の種まきを続けた身としては本懐だっただろう。こうした賞もさることながら、とりわけうれしいのは、にわかに広まった俳句が“生きるつえ”になったという人々から届く話だそうだ。負の感情を俳句に吐き出して楽になったり、妻に先立たれ失意のどん底だった時に俳句に出会い、仲間が増えて立ち直ったり。

「俳句を始めると、見聞きする世界も、人付き合いも広がるのです。退屈ということがなくなります」

夏井さんは、俳人の中原道夫さんのこんな言葉にも勇気づけられたと話す。

「夏井さんは自分のポジショニングを早く決めたことがよかった。（正岡）子規や（高浜）虚子を生んだ松山を拠点にし、若い人に俳句の種をまいたから」

俳句をブームで終わらせてはならじと、夏井さんはいまも松山に居を構え、全国を旅して俳句の種まきを続けている。

西所正道（にしどころまさみち）

ノンフィクション・ライター。1961年奈良県生まれ。京都外国語大学卒業。著書に『東京五輪の残像』『「上海東亜同文書院」風雲録』『絵描き 中島潔 地獄絵1000日』など。

「週刊新潮」2025年10月2日号 掲載