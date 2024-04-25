昨年１０月に当て逃げ事故を引き起こし、芸能活動を自粛し、今年２月に活動再開したお笑いコンビ、ＦＵＪＩＷＡＲＡの藤本敏史が、ＴＢＳ「プレバト」に復帰した。６カ月ぶりにスタジオに姿を見せた藤本に、ＭＣのダウンタウン浜田雅功は「警備の人、ちょっと来てー！逃げるよー！」と早速の厳しいイジりで迎えると、フジモンは「逃げないです。２度と逃げないです」と引きつった表情を見せた。浜田は嬉しそうに「ジュニアの